EUA, Coreia do Sul e Japão condenam disparos de mísseis norte-coreanos

Os Estados Unidos e os seus aliados, Japão e Coreia do Sul, condenaram, nesta quinta-feira (15), em uma declaração conjunta, os últimos lançamentos de mísseis norte-coreanos.

"Esses disparos constituem uma clara violação a múltiplas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e demonstram a ameaça que as armas ilegais de destruição em massa e os programas de mísseis balísticos (da Coreia do Norte) representam para a região", diz o comunicado.

Mais cedo, a Coreia do Norte disparou dois mísseis que caíram na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Japão após advertir que "inevitavelmente" daria uma resposta às manobras conjuntas realizadas por Estados Unidos e Coreia do Sul.

A declaração tripartite refletiu o crescente degelo nas relações entre Japão e Coreia do Sul, um dos principais objetivos da política externa de Washington, que reforça suas alianças em uma região posta à prova pela Coreia do Norte e a expansionista China.

"Os Estados Unidos reafirmam categoricamente seus firmes compromissos de segurança com o Japão e com a República da Coreia", como é oficialmente denominada a Coreia do Sul, diz o comunicado.

