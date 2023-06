Coreia do Norte dispara míssil balístico

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico nesta quinta-feira (15), no mais recente de uma série de testes de armas proibidas executados este ano por Pyongyang, anunciaram as Forças Armadas da Coreia do Sul.

"A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado em direção ao Mar do Leste", afirmou o Estado-Maior Conjunto de Seul, utilizando o nome coreano do Mar do Japão.

O ministério da Defesa do Japão confirmou que a Coreia do Norte "lançou um possível míssil balístico" e anunciou que a Guarda Costeira do país solicitou aos navios que permaneçam atentos e não se aproximem de nenhum objeto que caiu no mar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As relações entre as duas Coreias estão em um dos piores momentos dos últimos anos.

A Coreia do Norte lançou vários mísseis desde o início do ano, em uma série de violações das sanções contra o país, incluindo os disparos de mísseis balísticos intercontinentais. No mês passado, Pyongyang tentou colocar um satélite espião militar em órbita.

Em resposta, o governo do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, reforçou a cooperação de defesa com os Estados Unidos, com exercícios militares conjuntos frequentes em larga escala, incluindo manobras com munição real que estão em curso atualmente.

kjk/ceb/pc/mar/fp/aa