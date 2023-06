Comunicado do Business Wire :Pottery Barn

Pottery Barn Teen, uma marca de portfólio da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM), o maior varejista digital de itens residenciais sustentáveis do mundo, liderado por design, anunciou hoje o lançamento da maior coleção de dormitórios da marca até hoje. Com base na experiência em design de estágios de vida da marca, a Pottery Barn Teen oferece mais formas do que nunca de se preparar para a faculdade com uma nova variedade que apresenta roupas de cama, banho, armazenamento e itens essenciais de decoração para dormitórios. Os clientes podem comprar a nova coleção de dormitórios online, em lojas e no aplicativo móvel Pottery Barn Teen.

A coleção de dormitórios mais robusta da Pottery Barn Teen ainda apresenta itens indispensáveis, incluindo roupas de cama de solteiro XL, toalhas de secagem rápida, sacos de lavanderia, decoração sem pregos, itens essenciais para estudo e soluções de armazenamento. A Pottery Barn Teen elimina suposições de compras de faculdade, ao oferecer uma abrangente lista de verificação dos itens favoritos aprovados para dormitórios. Para ver a lista de verificação, acesse https://www.pbteen.com/pages/pbdorm/college-checklist.html.

A variedade de dormitórios da Pottery Barn Teen apresenta uma gama de estilos estéticos, incluindo uma nova colaboração romântica de inspiração de época com roupas de cama florais e decoração com a desejada marca de moda, LoveShackFancy.

"Nossa nova coleção de dormitórios reúne estilo, qualidade e a funcionalidade necessária para viver em dormitórios. Consideramos cada detalhe do quarto para oferecer uma solução de decoração completa, elaborada com materiais de alta qualidade e foco na sustentabilidade pela qual as marcas Pottery Barn são conhecidas", disse Jennifer Kellor, Presidente da Pottery Barn Teen. "Estamos orgulhosos de oferecer a nossos clientes compras mais convenientes com nosso novo aplicativo móvel e funcionalidade expandida de envio a lojas."

A Pottery Barn Teen também oferece uma opção perfeita de envio a lojas para coleta conveniente em qualquer um dos locais de varejo da marca Williams-Sonoma, Inc. em todo o país, incluindo Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, Williams Sonoma e West Elm. Em vez de enviar a um endereço residencial, os clientes podem optar por enviar seu pedido à loja mais próxima do campus da faculdade, bem a tempo do dia da mudança.

Para saber mais sobre a variedade de dormitórios da Pottery Barn Teen, acesse www.pbteen.com/shop/dorm. Participe da conversa nas redes sociais em @potterybarnteen [email protected]

SOBRE A POTTERY BARN TEEN

Fundada em 2003, a Pottery Barn Teen oferece móveis e soluções para criar espaços que refletem quem são os adolescentes e como vivem. Disponível online e em lojas ao redor do mundo, a Pottery Barn Teen traz o melhor em design de qualidade com foco em materiais ecológicos e sustentáveis que têm baixo impacto no meio ambiente. A Pottery Barn Dorm, lançada em 2010, é a oferta da Pottery Barn Teen de móveis de dormitório e itens essenciais com a mesma qualidade e compromisso com o estilo. A Pottery Barn Teen é membro da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) e participa do The Key Rewards, um programa de fidelidade gratuito que oferece aos membros benefícios exclusivos em toda a família de marcas.

Relações Públicas da WSM

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230615203508/pt/

Contato

Molly Terrell Relações Públicas da Pottery Barn Teen [email protected]

Lauren Sanchez Relações Públicas da Pottery Barn Teen [email protected]

