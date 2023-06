Comunicado do Business Wire :AM Best

A AM Bestdivulgou seu procedimento de critérios revisados, "Best's National Scale Ratings" (NSR), que entra em vigor imediatamente.

A AM Best publicou seu pedido de comentários referente ao procedimento de critérios NSR em 28 de fevereiro de 2023, com o período de comentários sendo concluído em 28 de março de 2023.

As revisões do procedimento de critérios, anteriormente conhecidas como "AM Best's Ratings on a National Scale" (Classificações da AM Best em Escala Nacional), incluem a introdução de NSRs para cinco países: Egito, Índia, Indonésia, Filipinas e Vietnã. Estas novas NSRs irão permitir maior diferenciação entre participantes de seguros em seus respectivos mercados. Os mapeamentos das novas tabelas da Classificação de Crédito do Emissor (Issuer Credit Rating - ICR) global para a NSR estão incluídos nos critérios de classificação atualizados. Para indicar a diferença entre uma ICR global e uma NSR, a NSR terá um ".XX", onde XX representa um código de país de duas letras.

A NSR é uma opinião relativa da solidez financeira de uma seguradora em um único país. As NSRs são construídas com base nas características financeiras das (res)seguradoras domiciliadas no país e, em certa medida, atenuam fatores limitantes específicos do país na análise de classificação global.

Na versão final do procedimento de critérios revisados, a AM Best forneceu maior clareza sobre os nove fatores utilizados para determinar características de mercado para o mapeamento NSR. Linguagem adicional foi incluída para acomodar diferentes padrões de relatórios em jurisdições que podem levar ao uso de outras métricas e definições financeiras. Além disto, onde os critérios explicam as circunstâncias em que uma NSR pode mudar, um terceiro fator foi incluído para reconhecer que pode ocorrer uma mudança na avaliação da NSR pelo comitê de classificação, onde uma ICR global pode corresponder a mais de uma NSR.

As revisões dos critérios da NSR não afetam nenhuma classificação de crédito publicada.

A AM Best recebeu sete comentários referentes às NSRs durante o período de consulta pública através da metodologia in-box. A AM Best gostaria de agradecer a todos os entrevistados que participaram do período de consulta. Um resumo do documento 'Resposta ao Comentário', que aborda os principais temas e questões, está publicado aqui: https://web.ambest.com/ratings-services/rating-methodologies/methodology-comments.

Este procedimento de critérios está disponível em https://web.ambest.com/ratings-services/regions/americas/centro-regional-para-a-america-latina/metodologia-de-classificacao-de-credito-da-am-best.

Uma discussão em vídeo sobre este assunto com Graziano Brady, economista sênior de critérios de classificação de crédito, pesquisa e análise da AM Best, está disponível em http://www.ambest.com/v.asp?v=ambfinalnsrcriteria523.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

