Com guerra, recuperação do setor de grãos da Ucrânia pode levar mais de 20 anos

A destruição de áreas agrícolas na Ucrânia não deve ser revertida rapidamente após o fim da guerra com a Rússia, e uma recuperação do setor pode levar 20 anos ou mais, de acordo com a Escola de Economia de Kiev. A instituição estima que os setores de girassol, cevada e trigo não estarão totalmente recuperados antes de 2040. No caso dos setores de milho, aveia, centeio e colza, a recuperação não deve ocorrer antes de 2050. Os combates na Ucrânia destruíram milhões de hectares, e muitos agricultores tiveram de eliminar perigos como minas terrestres de suas terras. Fonte: Dow Jones Newswires.