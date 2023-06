Ciclone Biparjoy toca o solo na Índia e atinge costas até o Paquistão

O ciclone Biparjoy tocou o solo nesta quinta-feira(15) no oeste da Índia, quando mais de 175.000 pessoas já haviam sido evacuadas por temores de que a tormenta provoque uma "destruição total".

A tempestade chegou à costa do estado de Gujarat às 18h30 locais (10h30 em Brasília) com ventos de 125 km por hora, informou o Departamento Meteorológico da Índia (IMD).

As zonas costeiras vão sentir a força da tempestade até a meia-noite, disse à AFP o diretor do IMD, Manorama Mohanty.

Esta agência advertiu que o ciclone pode provocar a "destruição total" das casas de barros e palha, típicas dos arredores do porto de Jakhau, no estado de Gujarat.

Jayantha Bhai, um comerciante de 35 anos na localidade costeira indiana de Mandvi, temia pela segurança de sua família.

"Esta é a primeira vez que enfrento um ciclone", disse Bhai, pai de três meninos de oito a 15 anos, que moram em uma pequena casa de concreto atrás de sua loja.

"Assim é a natureza, não podemos lutar contra ela", disse ele enquanto uma chuva torrencial castigava sua casa.

O Centro Conjunto de Alerta de Tufões (Joint Typhoon Warning Center), dos Estados Unidos, previu que a tempestade continuaria seu curso pela província paquistanesa de Sindh, que abriga a megalópole de Karachi, durante a noite.

As autoridades de Gujarat informaram que 94.000 pessoas foram transferidas para abrigos e, no Paquistão, a ministra da Mudança Climática, Sherry Rehman, disse que cerca de 82.000 pessoas foram transferidas da costa para o sudeste.

Rehman disse na quarta-feira que este "é um ciclone nunca visto no Paquistão".

Muitas das áreas onde a tempestade está prevista passar são as mesmas que sofreram as inundações catastróficas do ano passado, que danificaram dois milhões de casas e mataram mais de 1.700 pessoas.

"Tudo isso é resultado das mudanças climáticas", disse a ministra.

burs-pjm/dva/mas-an/mb/jc/aa