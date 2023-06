Chefe da ONU considera 'lamentável' resposta global às mudanças climáticas

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, nesta quinta-feira (15), que o mundo avança aceleradamente para um desastre provocado pelas mudanças climáticas e qualificou a resposta global como lamentavelmente inadequada.

Até o fim do século, as atuais políticas climáticas dos países vão elevar as temperaturas médias em 2,8 graus Celsius com base nos níveis pré-industriais, quase o dobro da meta da ONU de limitar o aquecimento global a 1,5º C, disse Guterres durante coletiva de imprensa em Nova York.

"Isso significa uma catástrofe. No entanto, a resposta coletiva continua sendo lamentável", ressaltou.

"Avançamos para o desastre com os olhos bem abertos, dispostos demais a apostar tudo em ilusões, tecnologias não testadas e soluções milagrosas. É hora de acordarmos e darmos um passo adiante", disse o chefe da ONU.

Guterres afirmou que a indústria dos combustíveis fósseis deve fazer não só uma transição, mas uma transformação completa à medida que avança para fontes de energia limpa "e se distancia de um produto incompatível com a sobrevivência humana".

"Os países estão muito longe de cumprirem as promessas e os compromissos climáticos. Vejo falta de ambição. Falta de confiança. E grande quantidade de problemas em torno da clareza e da credibilidade", destacou.

