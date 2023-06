Astros entram em campo pelas Eliminatórias da Euro 2024

De Cristiano Ronaldo a Romelu Lukaku, passando por Erling Haaland, Kylian Mbappé e Jack Grealish, as estrelas europeias têm pela frente um último esforço antes das férias, desta sexta-feira até terça, com duas rodadas das eliminatórias para a Eurocopa da Alemanha-2024, dentro de um ano.

Quatro grandes nações não vão jogar por estarem envolvidos na fase final da Liga das Nações: a atual campeã europeia Itália, que perdeu para a Espanha por 2 a 1 na semifinal nesta quinta-feira, e Croácia e Holanda, que jogaram na quarta-feira com vitória dos croatas por 4 a 2.

O capitão francês Kylian Mbappé e seus companheiros jogam na sexta-feira no Faro, em Portugal, contra a modesta seleção de Gibraltar e na segunda-feira enfrentam em casa a Grécia, no Stade de France.

A história lembra aos 'Bleus' que os finais de temporada são propensos a acidentes.

A Inglaterra, vice-campeã da Europa, terá que administrar o cansaço de seus jogadores em uma temporada marcada pela Copa do Mundo do Catar, na qual disputou as quartas de final, e a Liga dos Campeões vencida no sábado pelo Manchester City.

Grealish, John Stones, Phil Foden, Kyle Walker e Kalvin Phillips foram os jogadores dos 'Citizens' que levantaram o 'Orelhuda' em Istambul, emendando com vários dias de festividades para comemorar a histórica tríplice coroa (Premier League-Copa da Inglaterra-Champions) conquistada pelo clube.

A seleção inglesa, que começou bem as eliminatórias para a Eurocopa (torneio que será disputado de 14 de junho a 14 de julho de 2024), joga nesta sexta-feira fora de casa contra Malta, lanterna do Grupo C, e na segunda-feira recebe em Manchester a Macedônia do Norte.

Quem também tentará manter a campanha 100% é Portugal, que vai enfrentar a Bósnia-Herzegovina no sábado e a Islândia na terça-feira. A seleção portuguesa conta ainda com dois 'Citizens' vitoriosos, imprescindíveis para Pep Guardiola: Ruben Dias e Bernardo Silva. Além deles, terá à disposição o eterno ídolo Cristiano Ronaldo.

Aos 38 anos, 'CR7' segue superando os limites: o atacante, agora no Al-Nassr da Arábia Saudita, chegará a 200 jogos com a camisa de Portugal se o técnico Roberto Martínez o colocar em campo. Ele já disputou 198 na carreira. Em março, Ronaldo deu confiança ao treinador espanhol ao balançar as redes duas vezes e elevar seu recorde mundial de gols por seleções para 122.

E por falar em gols, a Noruega volta a contar com seu artilheiro Erling Haaland, ausente por lesão em março, para tentar manter as esperanças no Grupo A. Com apenas um ponto, precisa emendar vitórias para poder se classificar para a Eurocopa.

No sábado, em Oslo, o fenômeno do City - que acumula 21 gols em 23 partidas internacionais - enfrentará a Escócia, que venceu a Espanha por 2 a 0 em março.

A Bélgica, que decepcionou na Copa do Catar-2022 ao ser eliminada na primeira fase, ganhou uma injeção de ânimo em março com seu novo técnico Domenico Tedesco. Além de vencer a Alemanha por 3 a 2 em um amistoso, derrotou a Suécia por 3 a 0 nas eliminatórias, com a força de Romelu Lukaku, autor de um hat-trick.

O atacante emprestado pelo Chelsea à Inter de Milão, que perdeu a final da Liga dos Campeões, é uma das armas no sábado contra a Áustria, líder do grupo F, com duas vitórias em dois jogos.

