Argentina vence Austrália (2-0) em Pequim com gol mais rápido da carreira de Messi

A Argentina venceu a Austrália por 2 a 0 em um amistoso em Pequim, onde torcedores chineses homenagearam o astro Lionel Messi, autor do primeiro gol, o mais rápido de sua carreira.

O capitão da seleção tricampeã mundial marcou com um minuto e 19 segundos de jogo e o zagueiro Germán Pezzella fechou o placar aos 68, em um duelo que teve amplo domínio da 'Albiceleste'.

A marca anterior de Messi era pelo Barcelona (2 minutos e 7 segundos) contra o Chelsea em 2018 e pela Argentina ele havia marcado contra a Nigéria na Copa do Mundo do Brasil de 2014 com 2 minutos e 26 segundos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O amistoso no Estádio dos Trabalhadores, em Pequim, se apresentava como uma revanche da partida que as duas seleções fizeram no Mundial do Catar-2022 pelas oitavas de final com uma vitória da Albiceleste por 2 a 1.

Messi marcou seu gol com um chute de pé esquerdo rente à trave direita, indefensável para o goleiro Mathew Ryan, depois de receber um passe de Enzo Fernández e ajeitar na entrada da área.

A Argentina teve amplo domínio no primeiro tempo, com um jogo em que Messi era o centro de criação das jogadas, com Di María e Nico González como pontas, e a participação de Enzo Fernández e Alexis MacAllister no meio de campo.

O calor intenso, com temperatura próxima aos 36 graus, atrapalhou a dinâmica do jogo, e por volta dos 30 minutos a Argentina diminuiu um pouco sua intensidade.

Ao mesmo tempo, a Austrália começou a melhorar e a se aproximar da área dos tricampeões mundiais, e teve sua melhor finalização na partida quando Duke recebeu da esquerda, ajeitou na grande área e se livrou de Marcos Acuña para finalizar no canto esquerdo, mas o goleiro Dibu Martínez deu um tapa e a bola bateu na base da trave.

A Argentina retomou o controle no início do segundo tempo, e Ryan teve que intervir duas vezes para evitar o gol. Primeiro em um cruzamento perigoso e fechado, e no mesmo lance, após a sobra, defendeu um chute de Di María.

No meio da segunda etapa, veio o segundo gol argentino, numa jogada que surgiu com uma troca de passes entre Messi e De Paul em um escanteio, e o meia do Atlético de Madrid cruzou para Pezzella, que havia entrado um pouco antes, mandar de cabeça para a rede do goleiro australiano.

O segundo gol foi um balde de água fria para a Austrália, que não encontrou forma de incomodar a Argentina. A seleção comandada pelo técnico Lionel Scaloni teve uma chance de aumentar, num chute de pé esquerdo de Álvarez que Ryan desviou com a ponta dos dedos no canto direito.

Ainda houve tempo para a estreia do jovem Alejandro Garnacho, ponta do Manchester United, fazer sua estreia na seleção argentina, uma mostra de uma pequena renovação promovida por Scaloni, a poucos meses do início das eliminatórias sul-americanas.

"É preciso ir passo a passo. Demos a ele minutos para se encontrar, mas não temos pressa", disse o treinador sobre a estreia do atacante de 18 anos.

Após a partida, Messi voltou a falar sobre a possibilidade de não disputar a próxima Copa do Mundo, em 2026.

"O que eu disse sobre o Mundial é normal, pela minha idade (faz 36 anos no dia 24 de junho) e pelo tempo é difícil eu chegar lá (para disputá-la)", explicou.

Agora sem Messi, que vai entrar de férias, a seleção argentina seguirá sua excursão pela Ásia com o amistoso que disputará na próxima segunda-feira contra a Indonésia, em Jacarta.

Str/ol/aam