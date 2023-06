Uruguai inicia 'era Bielsa' com goleada sobre a Nicarágua em Montevidéu

O Uruguai derrotou a Nicarágua por 4 a 1 nesta quarta-feira (14), no Estádio Centenário, em Montevidéu, na estreia do argentino Marcelo Bielsa no comando da 'Celeste'.

Os gols dos donos da casa, que não jogaram com suas principais estrelas como Suárez, Cavani e De Arrascaeta, foram marcados pelo atacante Matías Arezo, logo aos 8 minutos, o meia Rodrigo Salazar, aos 36 e 82, e Brian Rodríguez, aos 55.

Luis Coronel descontou para a seleção centro-americana já nos acréscimos (90+1').

O próximo amistoso do Uruguai será contra Cuba, na próxima terça-feira (20) também em Montevidéu.

Antes da partida houve uma homenagem à seleção uruguaia sub-20, que conquistou no domingo o Mundial disputado na Argentina ao derrotar a Itália (1-0) na final.

Os jovens jogadores entraram em campo e exibiram o troféu para a torcida.

--- Ficha técnica:

Local: Estádio Centenario (Montevidéu)

Árbitro: Wagner Magalhães (BRA)

Gols:

Uruguai: Arezo ((8'), Salazar (36' e 82'), Brian Rodríguez (55')

Nicarágua: Luis Coronel (91')

Cartões amarelos:

Uruguai: Maximiliano Araújo (55'), Thiago Borbas (85')

Nicarágua: Serapio (43'), Jason Coronel (49')

Escalações:

Uruguai: Franco Israel - Guillermo Varela (Bruno Méndez, 84'), Sebastián Cáceres, Matías Viña, Lucas Olaza; Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar (Felipe Carballo, 84'), Maximiliano Araújo (Diego Rossi, 75'); Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Matías Arezo (Thiago Borbas, 59'). Técnico: Marcelo Bielsa.

Nicarágua: Miguel Rodríguez - Erick Tellez, Marvin Fletes, Josué Quijano, Kevin Serapio (Jason Coronel, 46'); Oscar Acevedo; Juan Barrera (Talavera, 76'), Matías Belli; Bancy Hernández (Luis Coronel, 46'), Jaime Moreno (Harold Medina, 59'); Byron Bonilla. Técnico: Marco Figueroa.

dg/cl/aam