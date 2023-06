Técnico da Argentina se diz 'feliz' com decisão de Messi de jogar em Miami

O técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou nesta quarta-feira (14) que está "feliz" com a decisão do craque e capitão da equipe, Lionel Messi, de deixar o Paris Saint-Germain para jogar pelo Inter Miami, da MLS.

Em entrevista coletiva em Pequim, onde a 'Albiceleste' vai enfrentar a Austrália em amistoso na quinta-feira, Scaloni também confirmou que Messi será titular na partida, mas não seguirá com a equipe para Jacarta, onde os argentinos enfrentam a seleção da Indonésia quatro dias depois.

"Estou feliz por ele ter decidido jogar em um clube e uma cidade onde vai receber um tratamento maravilhoso. Ele vai estar bem e feliz jogando futebol, que é o que todos nós queremos. Além da liga e do país, o importante é que ele se sinta bem. Messi merece isso", disse o treinador.

Scaloni também falou sobre as recentes declarações do camisa 10, que afirmou que, "a princípio", não vai disputar a Copa do Mundo de 2026.

"Messi é prudente, é um cara que não vende ilusão e não mente (...) Falta tanto tempo para o Mundial que não faz sentido pensar tão longe. Vamos ver se ele quer. O importante é isso, porque jogar ele vai saber hoje e daqui a dez anos".

Segundo o treinador, o objetivo da excursão pela Ásia é "competir, se unir, conversar sobre se algo precisa mudar e fazer testes. A viagem não é confortável, mas serve para se unir e conversar, principalmente com os jogadores mais jovens, que não vêm com frequência".

Sobre uma renovação na seleção, Scaloni destacou que convocou "os jogadores que acreditamos que estão bem agora e temos uma base para continuar por muito tempo com eles. Os demais, se estiverem bem, continuarão vindo. A ideia e continuar convocando sempre os melhores".

