Sérvia prende três policiais do Kosovo em meio a aumento da tensão regional

A Sérvia anunciou, nesta quarta-feira (14), que prendeu três policiais do Kosovo que estavam em seu território, embora autoridades kosovares tenham dito que os agentes foram sequestrados por sérvios que cruzaram a fronteira.

O incidente ocorre em um momento de escalada da tensão bilateral. No mês passado, 30 soldados da força da Otan no Kosovo (KFOR) ficaram feridos em confrontos com manifestantes em áreas majoritariamente sérvias.

Apoiada por Rússia e China, a Sérvia nunca reconheceu a secessão de sua antiga província, que se proclamou independente em 2008, uma década depois de uma guerra que matou 13.000 pessoas.

Segundo Belgrado, os policiais, que vestiam uniforme militar, portavam armas automáticas, dispositivos de GPS, mapas e outros equipamentos. "O grupo terrorista foi detido hoje, na região da vila de Gnjilica, município de Raska", informou Petar Petkovic, chefe do escritório sérvio encarregado dos assuntos kosovares.

Gnjilica fica a cerca de 6 km da fronteira, mas, segundo a polícia kosovar, os agentes pertenciam a uma unidade de vigilância fronteiriça e desapareceram após reportarem a presença de indivíduos encapuzados e armados naquela região.

O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, acusou a Sérvia de ter sequestrado os três policiais, em um "um ato de vingança" pela prisão, na véspera, do suposto comandante de um grupo paramilitar sérvio.

"A incursão de forças sérvias pelo território do Kosovo constitui um ato de agressão que busca uma escalada e a desestabilização", afirmou Kurti no Facebook. "Exigimos a libertação imediata dos policiais sequestrados."

A tensão naquela região aumentou após a posse de prefeitos kosovares albaneses em quatro municípios do norte, onde a população sérvia, majoritária, boicotou as eleições de abril.

Cerca de 120.000 sérvios vivem no Kosovo, um terço deles no norte da antiga província, que tem 1,8 milhão de habitantes, a maioria albaneses.

