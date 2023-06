Rei Charles III recebe filhos dos primeiros alpinistas que subiram Everest

O rei Charles III deu as boas-vindas aos filhos de Edmund Hillary e Tenzing Norgay Sherpa, nesta quarta-feira (14), para celebrar o 70º aniversário da primeira escalada do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo.

O neozelandês, Edmund, e seu guia nepalês, Tenzing, escalaram o pico de 8.849 metros de altitude em 29 de maio de 1953 como parte de uma expedição britânica liderada por John Hunt. A aventura abriu caminho para milhares de outros tentarem chegar no "Teto do Mundo".

Além de Peter Hillary e Jamling Norgay, o rei também recebeu a filha de Hunt, Sue Leyden, informou o Palácio de Buckingham.

Em uma mensagem lida no início desta semana durante um evento na Royal Geographical Society, o rei saudou a expedição histórica como "um dos melhores exemplos de resiliência, combinado com cuidadosos planejamento e colaboração".

Conhecido por seu interesse pelo meio ambiente, o monarca também falou dos desafios apresentados pelas alterações climáticas, "que põem os ecossistemas frágeis em perigo, incluindo o Himalaia".

Mais de 6.000 alpinistas escalaram o Everest nas últimas sete décadas, de acordo com o Himalayan Database. No mesmo período, mais de 300 pessoas perderam a vida, incluindo 12 neste ano.

