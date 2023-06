Pequim estabelece 'parceria estratégica' com Autoridade Palestina

A China disse, nesta quarta-feira, 14, que estabeleceu uma "parceria estratégica" com a Autoridade Nacional Palestina durante uma visita do presidente palestino Mahmoud Abbas à cidade de Pequim. O anúncio marca mais um passo na campanha da China para conquistar influência política e econômica no Oriente Médio, onde compete com os Estados Unidos.

Abbas foi recebido com todas as honras militares no Grande Salão do Povo na capital da China. "Somos bons amigos e parceiros", disse o presidente chinês Xi Jinping a Abbas no início da reunião. "Sempre apoiamos firmemente a justa causa do povo palestino para restaurar seus direitos nacionais legítimos."

"A China está disposta a fortalecer a coordenação e a cooperação com o lado palestino para promover uma solução abrangente, justa e duradoura para a questão palestina o mais rápido possível", disse ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Xi chamou a parceria estratégica de "um marco importante na história das relações bilaterais", mas os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados imediatamente.

Abbas disse que seu governo está "ansioso para fortalecer a cooperação com a China no âmbito da iniciativa" e garantir investimentos. "Agradecemos especialmente o compromisso do lado chinês em financiar uma série de projetos de desenvolvimento apresentados pela Palestina. Desejamos o rápido envio de delegações técnicas para a implementação desses projetos", afirmou. Fonte: Associated Press.