Papa Francisco deixará hospital 'nos próximos dias'

O papa Francisco, de 86 anos, que se recupera em Roma há uma semana após uma cirurgia abdominal, receberá alta hospitalar "nos próximos dias", anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (14).

"O Santo Padre descansou bem durante a noite. A equipe médica relata que a evolução clínica transcorre com regularidade, sem complicações, motivo pelo qual prevê a alta nos próximos dias", anunciou o diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em um comunicado.

"Pela manhã, o Santo Padre se dedicou ao trabalho. Antes do almoço, dirigiu-se à pequena capela do apartamento privado onde se recolheu em oração e recebeu a Eucaristia", acrescentou.

O jesuíta argentino foi operado em 7 de junho no Hospital Gemelli, em Roma, sob anestesia geral, para remover dolorosas aderências na parede abdominal, consequência da cirurgia de cólon, à qual foi submetido em julho de 2021.

Ele continua em convalescença no 10º andar do Gemelli, conhecido como o "hospital dos papas", no mesmo quarto em que João Paulo II foi várias vezes internado.

As audiências de Francisco foram canceladas até 18 de junho.

