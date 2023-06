Número de migrantes mortos em naufrágio na Grécia sobe para 78

Ao menos 78 pessoas morreram nesta quarta-feira (14) no naufrágio de uma embarcação com migrantes nas proximidades da península do Peloponeso, sul da Grécia, anunciou a Guarda Costeira em um balanço atualizado.

A embarcação, na qual viajavam centenas de migrantes de acordo com uma fonte do Ministério grego das Migrações, afundou a 47 milhas náuticas da costa da Grécia. Até o momento, 104 pessoas foram resgatadas, e quatro foram hospitalizadas na cidade de Kalamata.

