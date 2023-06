Naufrágio na região centro-norte da Nigéria deixa 106 mortos

Ao menos 106 pessoas morreram em um naufrágio na região centro-norte da Nigéria, anunciou a polícia nesta quarta-feira (14).

O barco transportava quase 250 passageiros, incluindo muitos que retornavam de um casamento, por um rio do estado de Kwara.

"Uma parte do barco do lado do motor sofreu um colapso quando a água entrou na embarcação, o que provocou o naufrágio", afirmou o porta-voz da polícia, Okasanmi Ajayi, em um comunicado.

"Todos os esforços das pessoas a bordo da embarcação para chamar a atenção dos moradores que organizaram o casamento não tiveram sucesso, o que provocou as mortes de 106 pessoas", acrescentou.

Na terça-feira, as autoridades anunciaram um balanço de 103 vítimas fatais, a maioria pessoas que moravam no mesmo vilarejo.

Naufrágios são comuns na Nigéria, provocados pelo excesso de peso nas embarcações, falta de medidas de segurança e pelas inundações na temporada de chuvas.

O presidente Bola Ahmed Tinubu expressou condolências às famílias das vítimas e prometeu que o governo atuará para melhorar a segurança do transporte fluvial.

"Estou profundamente triste com as notícias do trágico acidente de barco que matou tantas pessoas no estado de Kwara. O fato de as vítimas terem sido convidadas para um casamento transforma o infeliz acidente em algo ainda mais doloroso", afirmou Tinubu em um comunicado.

O gabinete do governador de Kwara informou que as vítimas retornavam do distrito de Patigi, local do casamento.

O transporte fluvial é muito popular na Nigéria, mas os acidentes com barcos são frequentes.

No mês passado, 15 crianças morreram afogadas, e 25 foram consideradas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação com excesso de peso no estado de Sokoto (noroeste). Os menores pretendiam recolher lenha para suas famílias

Quase um ano antes, 29 crianças de um vilarejo próximo morreram em um naufrágio no mesmo rio, também quando pretendiam coletar lenha.

Em dezembro do ano passado, durante grandes enchentes em todo o país, pelo menos 76 pessoas morreram no naufrágio de um barco que foi surpreendido pela cheia de um rio no estado de Anambra (sudeste).

A agência hidroviária nigeriana tentou proibir a navegação noturna nos rios para impedir acidentes e declarou que o excesso de peso nos barcos é um crime, mas as tripulações continuam violando as regras.

