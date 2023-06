Morre o ex-premiê italiano Silvio Berlusconi

Magnata da mídia sofria de leucemia e faleceu em Milão aos 86 anos. Conhecido como "il Cavaliere", Berlusconi reconfigurou paisagem política italiana e foi pivô de escândalos sexuais e de corrupção.Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro que reconfigurou a paisagem política e cultural da Itália e que esteve envolvido em diversos escândalos e processos legais e sexuais, morreu nesta segunda-feira (12/06), aos 86 anos, segundo seu porta-voz. O magnata da mídia foi internado no hospital San Raffaele, em Milão na última sexta-feira para fazer exames relacionados um quadro de leucemia. Ele sofria da doença "há algum tempo" e teria desenvolvido uma infecção pulmonar, segundo fontes citadas por agências de notícias. No último dia 5 de abril, ele havia sido hospitalizado com problemas cardiovasculares e respiratórios e permaneceu no hospital por mais de um mês. No final de março, o ex-premiê passou quatro dias no mesmo hospital devido ao que os noticiários italianos chamaram de "problemas cardíacos", antes de receber alta em 30 de março. O bilionário homem de negócios criou a maior empresa de comunicação da Itália antes de protagonizar profundas mudanças políticas no país. Entre 1994 e 2011, ocupou o cargo de primeiro-ministro quatro vezes. Seu partido, o conservador Força Itália, faz parte da coalizão do governo liderado pela primeira-ministra ultradireitista Giorgia Meloni. Embora ele não esteja envolvido no governo, sua morte deverá ter impactos sobre a vida política do país nos próximos meses. Figura controversa Três vezes primeiro-ministro, ele era uma personalidade controversa. Os admiradores elogiaram seu carisma e força de vontade, enquanto os críticos o ridicularizaram como um populista que exercia o poder político como meio de enriquecer a si mesmo e a seus negócios. Berlusconi parecia intocável, apesar dos escândalos pessoais, com processos criminais arquivados por prescrição ou com o político obtendo vitória em tribunais de apelação. rk/md (AFP/Reuters)