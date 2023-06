Mbappé lamenta saída de Messi e se diz feliz por continuar no PSG

O atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, lamentou a saída do argentino Lionel Messi e afirmou que está "feliz" por continuar no clube, em uma entrevista publicada nesta quarta-feira (14) no jornal italiano Gazzetta dello Sport.

O jogador reiterou que não pediu para ser transferido, nem para ir ao Real Madrid.

"Eu apenas confirmei que não vou ativar o ano adicional previsto no contrato. Nunca discutimos com o PSG uma extensão, mas estou feliz por ficar aqui na próxima temporada", disse Mbappé na entrevista, realizada durante a concentração da seleção francesa para os jogos contra Gibraltar e Grécia pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

O atacante, que interessa ao Real Madrid, anunciou na terça-feira que não vai estender seu contrato com o PSG, o que o deixa livre para negociar com outro clube ao final da próxima temporada.

Tal decisão abriu todo tipo de especulação sobre seu futuro, inclusive sobre uma possível saída na atual janela de transferências para que o clube francês não o perca de graça no ano que vem.

Mbappé também lamentou a saída de Messi, "potencialmente o melhor jogador da história do futebol", que trocou o PSG pelo Inter Miami, dos Estados Unidos.

"A notícia nunca é boa quando alguém como Messi está de saída. Não entendo por que tantas pessoas ficaram aliviadas quando ele saiu", afirmou.

"Estamos falando de Messi, temos que respeitá-lo. Ele não teve o respeito que merecia na França. É uma pena, mas aconteceu. Teremos que fazer o possível para substituí-lo", acrescentou.

Na mesma entrevista, Mbappé também falou sobre racismo, destacando que é o momento de "mudar as coisas", depois dos insultos recebidos pelo brasileiro Vinícius Júnior (Real Madrid) na Espanha e pelo belga Romelu Lukaku (Inter de Milão) na Itália.

"Devemos sair todos do campo (quando ocorrer um ato racista). Se sairmos, vão entender que a situação é grave. Reclamar não é suficiente", disse o capitão da seleção francesa, que pediu "mais solidariedade entre os jogadores".

"Em 2023, não podemos permitir que uma minoria estrague o prazer do futebol. Além do dinheiro e do status de celebridade, jogamos para transmitir aos torcedores o prazer de jogar e de ver futebol. Se te chamam de macaco, você perde a vontade de continuar", concluiu Mbappé.

