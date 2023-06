Kyrgios revela que passou por hospital psiquiátrico depois de Wimbledon em 2019

O tenista australiano Nick Kyrgios revelou que se internou em um hospital psiquiátrico porque queria se suicidar durante o torneio de Wimbledon de 2019, em declarações à série da Netflix "Break Point", cujos novos episódios estarão disponíveis a partir do dia 21 de junho.

"Pensei realmente em suicídio", disse o jogador, segundo o jornal The Australian.

Um dos tenistas mais polêmicos do circuito, Kyrgios viveu um 2019 muito problemático. Derrotado por Rafael Nadal em Wimbledon naquele ano, ele explicou que usou uma manga comprida para cobrir suas cicatrizes no braço direito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Bebia álcool, usava droga, me afastei da minha família e de pessoas próximas. Perdi Wimbledon e, quando acordei, meu pai estava chorando sentado na minha cama. Foi o ponto de inflexão. Disse para mim mesmo: 'Ok, não posso continuar assim'. Acabei em um hospital psiquiátrico em Londres para resolver meus problemas", disse o australiano no documentário.

"Se olharem com atenção, dá para ver as marcas de automutilação no meu braço direito. Eu tinha pensamentos suicidas, não queria me levantar e jogar sozinho diante de milhões", escreveu Kyrgios no Instagram em fevereiro de 2022 sobre sua saúde mental de três anos antes.

Deste então, ele engatou uma sequência positiva e foi finalista de Wimbledon no ano passado, perdendo para o sérvio Novak Djokovic.

Atualmente na 25ª posição do ranking da ATP, Nick Kyrgios voltou às quadras nesta semana no torneio de Stuttgart, após sofrer uma lesão no joelho em janeiro. Ainda recuperando a forma física, foi derrotado pelo chinês Yibing Wu (64º).

mp/pbt/pm/cb