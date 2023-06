Ídolo do Boca, Riquelme anuncia presença de Messi em jogo de homenagem na Bombonera

Juan Román Riquelme, ídolo histórico do Boca Juniors e atual vice-presidente do clube, anunciou nesta quarta-feira (14) em entrevista coletiva que Lionel Messi, capitão da seleção argentina, participará de sua partida de despedida do futebol que será disputada no dia 25 de junho na Bombonera.

"Messi vai estar lá. E vai jogar no estádio mais bonito do mundo e com os melhores torcedores do mundo", comentou Riquelme sobre a participação do craque que levou a seleção argentina à conquista do tricampeonato mundial na Copa do Catar-2022.

Riquelme, hoje com 45 anos, foi o maior ídolo do Boca neste século, um talentoso meia que disputou 388 partidas, nas quais marcou 92 gols e deu 119 assistências, e conquistou 11 títulos, incluindo três Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, e um Intercontinental, em que seu time venceu o Real Madrid (2-1) em uma partida inesquecível em 2000.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Para mim também é um sonho (a presença de Messi), o maior jogador de todos os tempos para muitos. Tive a sorte de ver (Diego) Maradona e ele, e ser companheiro dos dois. Tenho certeza que ele vai se divertir", acrescentou Riquelme.

De fato, o atual vice-presidente do Boca deu seus primeiros passos no time 'Xeneize' quando Maradona estava prestes a se aposentar. Ele substituiu o 'Pibe de Oro' em sua última partida oficial, contra o River em 1997, e depois foi companheiro de equipe de Messi na seleção albiceleste.

Esta partida de homenagem a Riquelme será disputada em 25 de junho, um dia depois de mais uma partida de despedida, neste caso a de Maximiliano Rodríguez, também companheiro de ambos na seleção argentina, sendo esperada a participação de Messi neste jogo festivo.

"Os times já estão claros. Se eu juntar dois times do Boca, Messi não pode jogar. Será o Boca contra a seleção argentina e esperamos que as pessoas gostem muito", acrescentou Riquelme.

Estes jogos de exibição ocorrem no momento em que Messi já anunciou sua saída do PSG, onde passou duas temporadas tempestuosas, e sua transferência para o Inter Miami, da MLS americana, a partir de julho próximo.

str/cl/aam