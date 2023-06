Fifa fará diagnóstico sobre segurança em estádios de El Salvador

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (14) o início de uma avaliação sobre as condições de segurança nos estádios de El Salvador, com a intenção de evitar incidentes como o tumulto que deixou nove mortos em uma partida de futebol realizada em maio.

"A proposta que estamos apresentando é a de fazer uma análise da situação de segurança (nos estádios) do país", afirmou o chefe de segurança da Fifa, Serge Dumortier, em entrevista coletiva.

Dumortier junto com outros membros de um comitê da Fifa e da Concacaf se reuniram com dirigentes de um Comitê de Padronização da Federação Salvadorenha de Futebol (Fesfut).

A chegada dos representantes da Fifa e da Concacaf ocorre depois que nove pessoas morreram no dia 20 de maio devido ao tumulto ocorrido no estádio Cuscatlán, em San Salvador, durante uma partida das quartas de final do torneio local entre os clubes Alianza e FAS.

Por causa desse incidente cinco pessoas foram detidas e seguem presas desde o dia 25 de maio. Entre eles está o presidente do clube Alianza, Pedro Hernández, além de outros dois dirigentes do mesmo time e dois responsáveis do estádio Cuscatlán, onde ocorreu a tragédia.

No dia 2 de junho, ao final de uma audiência, um tribunal ordenou a soltura dos cinco detidos, segundo os advogados de defesa, após terem chegado a um acordo de "conciliação" com os familiares das vítimas.

No entanto, a Procuradoria-Geral da República anunciou no mesmo dia que vai recorrer da decisão do tribunal que ordenou a libertação e que, por isso, "os responsáveis continuarão detidos". Até o momento, o Ministério Público não indicou quando apresentará o recurso.

Dumortier explicou que a "análise" da segurança será feita "em dois níveis". O primeiro será sobre as condições de segurança que os estádios do país têm.

O segundo nível da avaliação tem a ver com "como a segurança é tratada durante uma partida de futebol", disse o chefe de Segurança da Fifa.

Dumortier não especificou quanto tempo levará para realizar essa análise, que servirá de base para "fazer recomendações" que melhorem a segurança dos torcedores nos estádios, disse.

Jair Bertoni, diretor das Associações Membro da Fifa nas Américas, acrescentou que tanto essa federação quanto a Concacaf colocarão "especialistas" à disposição de El Salvador para avaliar as condições de segurança dos estádios de futebol do país.

"Estamos trabalhando para que esse incidente (o que aconteceu no dia 20 de maio) não se repita", disse Bertoni.

