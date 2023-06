Ex-titular de órgão de prevenção a crimes financeiros do Paraguai é acusado de lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Paraguai acusou um ex-ministro do governo de Horácio Cartes (2013-2018) de lavagem de dinheiro, justamente o crime que deveria combater já que era titular de um órgão com esse fim. A denúncia foi aceita pela Justiça nesta quarta-feira (14).

Oscar Boidanich, que foi ministro encarregado da Secretaria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Seprelad), foi acusado por operações, entre 2016 e 2017, que teriam beneficiado o doleiro brasileiro Dario Messer, condenado por lavagem de dinheiro no Brasil e considerado "sujeito de alto risco", segundo a denúncia.

Também foram acusados outros dois funcionários da mesma secretaria, por supostamente estarem cientes dos alertas sobre Messer, feitos inclusive pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Brasil.

Na época, Messer, a quem se atribui influência política no Paraguai, já era investigado por crimes financeiros e crime organizado e suas empresas já haviam sido alvo de investigações em 2012 e 2015, fundamentou a ata de acusação.

Apesar de o ex-presidente Cartes não ser mencionado na denúncia, no ano passado foi declarado como "significativamente corrupto" pelo Estados Unidos, que lhe cassaram seu visto e sancionaram quatro de suas empresas.

O atual vice-presidente paraguaio, Hugo Velázquez, foi declarado como "significativamente corrupto" pelo Departamento de Estado.

