Dois mortos e um ferido em tiroteio em campo de treinamento militar no Japão

Dois soldados morreram e um ficou ferido nesta quarta-feira (14) em um tiroteio em um campo de treinamento militar na região central do Japão, anunciou o exército de autodefesa do país.

"Durante um exercício com munição real, como parte do treinamento de novos soldados, um aspirante às Forças de Autodefesa atirou contra três pessoas", informou a Força de Autodefesa Terrestre em um comunicado.

Depois de anunciar que três membros das FAD, o exército do país, ficaram feridos, em um tiroteio no campo de treinamento de Hino, as autoridades confirmaram as mortes de duas vítimas.

O suposto agressor foi um recruta de 18 anos que entrou para o exército em abril, informou o comandante da Força de Autodefesa Terrestre, Yasunori Morishita.

"Esta tragédia é absolutamente imperdoável para uma organização responsável por manipular armas, e eu a levo muito a sério", declarou o general.

As três vítimas eram responsáveis por ensinar os novos recrutas a atirar, incluindo o suposto agressor, que foi controlado e detido por outros militares no local.

Uma fonte policial, que pediu para não ser identificada, disse à AFP que o suspeito "atirou com um fuzil contra uma vítima com a intenção de matar".

O canal NHK afirmou que os dois mortos estão na faixa dos 20 anos e o ferido é um homem com mais de 50 anos.

