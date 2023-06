Desemprego entre jovens na China sobe para 20,8% em maio

A China anunciou nesta quinta-feira (15, noite de quarta-feira em Brasília) uma série de indicadores econômicos fracos, com o desemprego entre jovens atingindo o maior patamar já registrado pelo segundo mês consecutivo, enquanto o impulso de crescimento pós-pandemia da economia desacelera.

A taxa de desemprego para os chineses entre 16 e 24 anos subiu para 20,8%, em comparação com os já alarmantes 20,4% registrados em abril, informou o Escritório Nacional de Estatísticas chinês.

O desemprego urbano geral manteve-se em 5,2%, conforme divulgado em comunicado pelo órgão.

Enquanto isso, a produção industrial cresceu 3,5% em maio, em comparação com os 5,6% do mês anterior, à medida que as fábricas gradualmente retomavam a capacidade total.

As vendas no varejo, principal indicador de consumo das famílias, aumentaram 12,7% em relação ao ano anterior, em comparação com 18,4% do mês anterior.

A fraca demanda doméstica, apesar da inflação quase nula, está limitando a recuperação pós-pandemia da China.

"Até agora, todos os dados têm sinalizado consistentemente que o impulso econômico está enfraquecendo", disse Zhiwei Zhang, presidente da Pinpoint Asset Management, em comunicado.

