Croácia vence Holanda na prorrogação (4-2) e vai à final da Liga das Nações

Com um golaço de Bruno Petkovic e um pênalti convertido pelo craque Luka Modric na prorrogação (98' e 116'), a Croácia derrotou a Holanda por 4 a 2 e se classificou para a final da Liga das Nações, nesta quarta-feira, no estádio do Feyenoord, em Roterdã.

O lateral Donyell Malen abriu o placar para os holandeses ainda no primeiro tempo da partida, aos 34 minutos, e os croatas viraram por meio de Andrej Kramaric (55') e Mario Pasalic (73'). Mas Noa Lang levou o duelo para o tempo extra nos últimos instantes (90+6').

A Croácia vai enfrentar na decisão o vencedor da outra semifinal, que será disputada nesta quinta-feira, entre Itália e Espanha.

