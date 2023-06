Comunicado do Business Wire :Thales

A Tesserent Limited (ASX: TNT) e a Thales (Euronext Paris: HO) têm o prazer de anunciar que firmaram uma Escritura de Implementação do Esquema (Scheme Implementation Deed, SID) vinculante sob o qual é proposto que a Thales adquira 100% das ações da Tesserent mediante um Esquema de Acordo para A$0,13 por ação ordinária em dinheiro, que avalia o patrimônio da Tesserent em A$176 milhões (cerca de EUR107 milhões)1.

A combinação da Thales e da Tesserent criará um provedor experiente de serviços de segurança cibernética muito necessários na Austrália e Nova Zelândia em um momento em que o mercado espera um crescimento de dois dígitos até 2026.

A empresa da Tesserent continuará sendo conhecida como Tesserent e sua identidade visual irá incorporar o slogan "Cyber Solutions by Thales." A companhia se tornará a principal provedora de segurança cibernética da Thales Austrália e Nova Zelândia e acelerará o crescimento das operações de soluções cibernéticas aos clientes da Thales na Austrália e Nova Zelândia, respaldados pela escala, balanço e conhecimento dos negócios internacionais da Thales.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como líder mundial em segurança cibernética, a Thales está envolvida em todos os níveis da cadeia de valor cibernética, oferecendo soluções que vão desde a avaliação de riscos até a proteção de infraestrutura crítica, apoiada por recursos abrangentes de detecção e resposta a ameaças. Sua oferta foi elaborada em torno três famílias de produtos e serviços de segurança cibernética, que geraram vendas de EUR1,5 bilhão em 2022:

-- Produtos de segurança mundial em torno da Plataforma de Segurança de Dados CipherTrust, a SafeNet Trusted Access Identity & Access Management como solução de serviço, além de ofertas mais amplas de proteção e licenciamento em nuvem

-- Produtos de proteção soberana, incluindo criptografadores e sensores para proteger sistemas de informação críticos

-- Portfólio de soluções Cybels, um conjunto completo de serviços de segurança cibernética, incluindo avaliação de risco, treinamento e simulação, detecção e resposta a ataques cibernéticos

Kurt Hansen, diretor executivo da Tesserent,disse: "Estou animado com o fato de que, por meio da transação proposta, as equipes da Tesserent irão se unir à Thales, líder mundial em segurança cibernética. Juntos, abordaremos as crescentes necessidades cibernéticas em nosso país, incluindo as do governo australiano e dos setores de defesa. Estou convencido de que esta transação representaria uma grande oportunidade para expandir ainda mais os negócios da Tesserent e seu pessoal."

Jeff Connolly, diretor da Thales Austrália, disse: "Com a aquisição da Tesserent e sua equipe altamente qualificada de especialistas cibernéticos, e combinada com nossos próprios especialistas em engenharia de sistemas, a Thales Austrália irá estabelecer um líder australiano/neozelandês em defesa cibernética capaz de proteger melhor o país e sua infraestrutura nacional contra ameaças cibernéticas. A equipe da Tesserent terá acesso à experiência internacional e a um balanço sólido para fornecer às empresas locais da Austrália e Nova Zelândia uma oferta sofisticada e ampla de segurança cibernética em um mercado fragmentado. Após a aquisição da S21sec, Excellium e OneWelcome na Europa em 2022, continuamos acelerando nossa estratégia mundial de segurança cibernética e consolidando nossa liderança em segurança cibernética, tanto para infraestrutura crucial como para empresas multinacionais."

Recomendado por todos os membros do conselho de administração da Tesserent2, a implementação do Esquema está sujeita à aprovação dos acionistas da Tesserent e do tribunal. Além disso, a transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições usuais de fechamento. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2023.

Mais detalhes sobre a transação proposta, incluindo os principais termos da Escritura de Implementação do Esquema e cronograma indicativo, podem ser encontrados aqui: https://investors.tesserent.com/site/investor-information/investor-welcome

-0- *T Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas em três domínios: Defesa e Segurança, Aeronáutica e Espaço, e Identidade e Segurança Digital. Desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de EUR4 bilhões ao ano em pesquisa e desenvolvimento, sobretudo em áreas-chave como tecnologias quânticas, Edge computing, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77.0003 funcionários em 68 países. Em 2022, o Grupo gerou vendas de EUR17,6 bilhões. Thales na segurança cibernética Com mais de EUR1,5 bilhão em vendas geradas em 2022 mediante um extenso portfólio cibernético, a Thales conta com mais de 4.000 especialistas em segurança cibernética em mais de 20 países, incluindo nove Centros de Operações de Segurança ao redor do mundo. Ela atende a clientes de segurança cibernética em mais de 50 países. Thales na Austrália A Thales tem uma presença corporativa de longa data na Austrália, com 3.800 funcionários trabalhando em 35 locais para diversos departamentos governamentais e clientes corporativos. A Thales Australia tem um histórico de investimentos contínuos para formar capacidade avançada no país em fabricação, sistemas críticos e serviços. Relacionamentos estreitos de cooperação com clientes locais, fornecedores de PMEs australianos e instituições de pesquisa, combinados com a transferência de tecnologia de nossos negócios mundiais, permitem que a Thales adapte soluções de alta qualidade para mercados australianos e de exportação, gerando receita de US$ 1,6 bilhão em exportações nos últimos 10 anos. *T

1 Valor patrimonial implícito com base na consideração de A$0,13 por ação da Tesserent multiplicado pelas ações atuais na emissão de 1.354.182.116 ações.

2 Cada membro do conselho de administração da Tesserent recomenda que os acionistas da Tesserent votem a favor do Esquema na reunião do Esquema na ausência de uma proposta superior, e sujeito à conclusão (e continuando a concluir) do Especialista Independente de que o Esquema satisfaz os melhores interesses dos acionistas da Tesserent.

3 Excluindo a empresa de Transportes, que está endo desvinculada.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230612981430/pt/

Contato

Relações com a mídia da Thales Cédric Leurquin +33 (0)1 57 77 90 93 [email protected] Relações com a mídia da Thales Marion Bonnet +33 (0)6 60 38 48 92 [email protected] Thales, Austrália Jasmin Hilleard +61 420 903 636 [email protected] Consultor de mídia australiano da Thales Jim Kelly, consultas nacionais + 61 412 549 083 [email protected] Analistas / Investidores da Thales Bertrand Delcaire +33 1 57 77 89 02 [email protected] Conselheiro Geral / Secretário de empresa da Tesserent Paul Taylor +61 408 860 322 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.