Comunicado do Business Wire :Sia Partners

Criado para agilizar os fluxos de trabalho de consultoria, o SiaGPT aproveita o poder de um extrator de informações de ponta e um mecanismo de prompts, operando perfeitamente com altos volumes de documentos.

"Com a apresentação do SiaGPT, reforçamos, com orgulho, nossa ambição central de ser uma firma de consultoria da próxima geração a redefinir as normas da indústria. Estamos empolgados com o compartilhamento dos nossos planos de apresentar logo novos recursos que aproveitem o imenso potencial da IA generativa", explicou David Martineau, CEO substituto.

O desenvolvimento do SiaGPT começou no final de 2021, potencializando uma mistura dinâmica de conjuntos de dados proprietários, incluindo a inestimável propriedade intelectual da Sia Partners, e tecnologias LLM (grandes modelos de linguagem) multimodais de organizações respeitadas, como OpenAI e Hugging Face. A solução também incorpora uma interface de prompts intuitiva, aprimorando a experiência do usuário e a produtividade.

O SiaGPT oferece versatilidade, atendendo aos dois ambientes principais de utilização. Pode ser utilizado sob demanda para projetos específicos, para capacitar consultores e especialistas da indústria, e usado por redatores da SiaExperience e especialistas no tema conformidade para alcançar resultados superiores. Além disso, o SiaGPT pode ser empregado dentro de universos pré-definidos de expertise, abrangendo várias áreas, como ESG (ambiental, social e governança) e ciências biológicas.

Estamos felizes de anunciar que, a partir de 1 de julho de 2023, o SiaGPT estará disponível para clientes como um produto Software como Serviço (SaaS, Software as a Service) licenciado. Será apresentado com um portfólio de uma dezena de ofertas SaaS na Heka.ai, a plataforma impulsionada por IA da Sia Partners, garantindo integração tranquila e soluções holísticas para nossos clientes valiosos.

A apresentação do SiaGPT reafirma o firme compromisso da Sia Partners com a liderança em serviços de consultoria em IA. Com uma equipe de mais de 300 especialistas em IA, cientistas de dados e engenheiros de dados operando em oito centros de excelência, continuamos ultrapassando os limites da inovação para fornecer valor inigualável aos nossos clientes.

