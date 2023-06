Comunicado do Business Wire :Saudi Fund for Development

Em implementação das diretrizes do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o Rei Salman bin Abdulaziz, e Sua Alteza Rela, o Príncipe Herdeiro e Primeiro Ministro, Mohammed bin Salman; o Presidente do Conselho Administrativo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), Sua Excelência Ahmed Al Khateeb assinou recentemente três acordos de empréstimo para desenvolvimento no valor de US$ 61 milhões com dois Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS): San Vicente e Granadinas, e Belize.

Image (from left to right): The Prime Minister of Belize, Hon. John Briceño & The Saudi Fund for Development (SFD) Board of Directors Chairman, H.E. Ahmed Al Khateeb (Photo: AETOSWire)

As assinaturas refletem os esforços empreendidos pelo Reino da Arábia Saudita, através do SFD, para apoiar o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento e nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS). Desde sua criação em 1974, o SFD implementou mais de 700 projetos de desenvolvimento em 85 países.

Os dois primeiros acordos de empréstimo, no valor de US$ 16 milhões, foram assinados com o Excelentíssimo Primeiro-Ministro de San Vicente e Granadinas, Dr. Ralph Gonsalves, para construir um centro de atendimento primário, um centro cultural e artístico, bem como um mercado de produtos artesanais e agrícolas. O SFD continuou seu apoio para melhorar a infraestrutura de saúde nos SIDS, assinando um acordo de empréstimo no valor de US$ 45 milhões com o Excelentíssimo Primeiro Ministro de Belize, John Briceño, para construir um hospital terciário em Belmopán.

Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, Presidente do Conselho Administrativo do SFD, disse: "O Reino da Arábia Saudita está profundamente comprometido em promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável nos países em desenvolvimento e nos Pequenos Estados insulares em Desenvolvimento, em respaldo à jornada de atingir as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unida. Estes acordos significam um importante passo adiante em cooperar para o desenvolvimento entre a Arábia Saudita, os estados insulares do Caribe e a América Central, e abrirão as portas para cooperações e parcerias ainda maiores no futuro."

Os contratos de empréstimo irão contribuir para elevar o padrão de vida da população, ao mesmo tempo em que irão apoiar o acesso a serviços vitais. Eles também representam um impulso essencial para atingir as Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) das Nações Unidas, incluindo a SDG 3, Boa Saúde e Bem-Estar, e a SDG 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis.

A cooperação para o desenvolvimento do SFD com os SIDS reafirma a importância da cooperação internacional e da solidariedade para apoiar os países em desenvolvimento ao redor do mundo a atingir suas metas de desenvolvimento sustentável e promover o crescimento econômico e social.

Sobre o SFD

O SFD contribui para projetos de desenvolvimento ao conceder empréstimos com baixos juros, e prioriza o financiamento de projetos em países em desenvolvimento.

