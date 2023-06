Comunicado do Business Wire :Rémy Cointreau

Cointreau, o icônico licor de laranja, está se unindo a Aubrey Plaza para lançar uma nova campanha criativa onde o ator insiste que a única forma de desfrutar de uma Margarita é o jeito MargaRight, e isto acontece com Cointreau, claro.

Quem melhor para mostrar a você MargaRight de MargaWrong do que a famosa e irreverente Aubrey Plaza, conhecida por sua honestidade destemida e inteligência incomparável. "Amo Margaritas, e a única forma de prepará-las MargaRight começa com três ingredientes: Cointreau, tequila e suco de limão fresco", disse Plaza. "Caso contrário, é apenas MargaWrong." Plaza continuou: "Neste verão, só irão me ver pedindo Margaritas MargaRight, e Cointreau sempre estará em qualquer de minhas festas."

Cointreau é um ingrediente essencial em The Original Margarita, e tem sido por 75 anos, desde que a socialite de Dallas, Margarita Sames criou a receita em 1948. Em comemoração ao seu 75º aniversário, Cointreau estreia hoje sua maior campanha criativa até hoje em TV conectada, digital e plataformas sociais. Captada em ambientes de entretenimento doméstico, de bares e restaurantes, a campanha de verão da Cointreau capta com criatividade um tom cômico ao lado de seu estilo elevado. A campanha tem uma série de vídeos e fotos mostrando como as Margaritas devem ser saboreadas durante todo o verão, sempre com Cointreau. Para conferir a NOVA campanha, acesse https://www.cointreau.com/us/en/whats-new/margaright.

"Cointreau tem uma história de narrativa cinematográfica com investimento contínuo em marketing e parceria com celebridades de alto nível, incluindo agora Aubrey Plaza", disse Nicolas Beckers, Presidente e Diretor Executivo da Rémy Cointreau America."Queremos continuar convidando os consumidores a desfrutar de nossa marca onde quer que estejam, e Aubrey é a perfeita parceira para mostrar como três ingredientes simples, Cointreau, tequila e suco de limão fresco, são tudo o que você precisa para fazer seu verão e Margarita MargaRight."

Como Margarita Sames disse uma vez, "uma Margarita sem Cointreau não vale a pena". Esteja pedindo uma em um bar ou agitando em casa, faça sua Margarita MargaRight e acesse Cointreau.com para saber mais.

The Original Margarita:

-- Ingredientes 1 onça (28,7 g) de Cointreau 2 onças (57,4 g) de tequila blanco 1 onça (28,7 g) de suco de limão fresco

-- Instruções PASSO 1: Borde seu copo baixo com sal PASSO 2: Misture todos os ingredientes em um coqueteleira com gelo PASSO 3: Agite com força até ficar bem gelada PASSO 4: Coe em um copo baixo cheio de gelo fresco PASSO 5: Decore com uma rodela de limão

Sobre a Cointreau:Icônica criadora de licor de laranja e pioneira em coquetéis, a Maison Cointreau foi fundada em 1849 em Angers, França. A herança da marca como destiladora de licores vive hoje no coração de mais de 500 coquetéis, incluindo The Original Margarita e Cosmopolitan. O caráter distintivo do licor Cointreau é resultado da meticulosa seleção, harmonia e destilação de essências de casca de laranja doce e amarga, tarefa confiada ao Mestre Distilador da Maison Cointreau. Único e com qualidades organolépticas excepcionais, é um item básico para barmen e entusiastas de coquetéis caseiros em todo o mundo. Acesse www.cointreau.com e siga-nos no Instagram para mais detalhes.

Para saber mais sobre a Cointreau, acesse www.cointreau.com ou siga a Cointreau no Instagram via @Cointreau_US ou Facebook via @cointreauUS.

Sobre a Rémy Cointreau:Ao redor do mundo, há clientes em busca de experiências excepcionais; clientes para quem diversidade de terroirs significa variedade de sabores. Seus padrões de exigência são proporcionais à nossa experiência, ou seja, as refinadas habilidades que passamos de geração em geração. O tempo que estes clientes dedicam a beber nossos produtos é uma homenagem a todos aqueles que trabalharam para desenvolvê-los. É para estes homens e mulheres que a Rémy Cointreau, um grupo familiar francês, protege seus terroirs, cultiva excepcionais bebidas destiladas multicentenárias e se compromete a preservar sua eterna modernidade. O portfólio do Grupo inclui marcas sofisticadas e singulares, como os conhaques Rémy Martin e Louis XIII, e o licor Cointreau. A Rémy Cointreau tem uma única ambição: se tornar líder mundial em destilados excepcionais. Para tal, conta com o empenho e a criatividade dos seus 1.850 funcionários e de suas subsidiárias de distribuição instaladas em mercados estratégicos do Grupo. A Rémy Cointreau está cotada na Euronext Paris.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

