Comunicado do Business Wire :PUMA

Como parte da implementação de suas prioridades estratégicas, a empresa esportiva alemã PUMA está reorganizando o seu departamento de Marketing Global. A decisão estabelece a base organizacional para elevar ainda mais a marca PUMA, uma das três prioridades estratégicas da empresa. No futuro, o departamento de Marketing Global da PUMA estará na sede da empresa em Herzogenaurach (Alemanha), para melhorar o alinhamento e acelerar a tomada de decisões com as unidades de negócios internacionais da empresa, a função Go-To-Market Global e a Direção Criativa. Isso implica a realocação dos departamentos de gerenciamento de marca e operações de marketing de Boston para Herzogenaurach, a partir de 1º de julho. Ao mesmo tempo, a organização de marketing da PUMA América do Norte se fortalecerá ainda mais devido a atribuição de responsabilidades pelo marketing esportivo local e gerenciamento de parceria local, a fim de elevar a marca no mercado dos EUA.

"A marca PUMA está no centro do sucesso de nossa empresa", disse Arne Freundt, CEO da PUMA. "No entanto, nossas análises mostram claramente que a PUMA tem oportunidades significativas para alavancar todo o potencial de sua marca. É por isso que o impulso de nossa marca é uma de nossas principais prioridades estratégicas. Com o departamento de Marketing Global perto de nossas principais funções centrais na sede, estabeleceremos a base organizacional para isso. Isso vai garantir a consistência da marca e acelerar a tomada de decisões para fortalecer ainda mais a marca PUMA e fazer com que estejamos ainda mais centradas no consumidor. Com a nova configuração, poderemos promover campanhas mais impactantes para estabelecer ainda mais nossa marca na mente de nossos consumidores."

Diante da reorganização, o diretor global de Marca da PUMA, Adam Petrick, decidiu não fazer a transição para Herzogenaurach, e sim buscar novos desafios fora da PUMA - após mais de duas décadas com a marca. Ele ficará na empresa até o final do ano para garantir uma transição fluida.

O gerente geral regional da PUMA na Europa, Richard Teyssier, vai comandar o departamento de Marketing Global como diretor global de Marca e Marketing a partir de 1º de julho de 2023. Nessa função, ele se reportará diretamente ao CEO da PUMA, Arne Freundt. Richard possui ampla experiência em gerenciamento de marca e marketing após 17 anos em cargos de liderança na Mars Inc., onde foi responsável por algumas das marcas mais emblemáticas da empresa, como M&Ms e TWIX na França, antes de ingressar na PUMA em 2010. Na PUMA, Richard foi gerente geral do mercado francês até 2021, antes de assumir a responsabilidade pela Europa Central, França, Reino Unido e Irlanda, Sul da Europa e Norte da Europa em todos os canais. Ele continuará liderando a região da Europa até que seu sucessor seja anunciado.

"Gostaria de agradecer a Adam Petrick por sua contribuição significativa para o sucesso da PUMA durante seus mais de 20 anos na PUMA", comentou Arne Freundt. "Com Richard Teyssier, encontramos o candidato ideal para conduzir a estratégia de elevação da marca da PUMA no futuro. Ele não é só um verdadeiro especialista em marketing que vem com uma forte experiência em gestão de marcas. Também é parte integrante da nossa família PUMA e conhece perfeitamente o negócio graças a seus mais de 12 anos de gestão geral na PUMA França e PUMA Europa."

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

