Após ser acusado, Trump se volta contra 'Departamento da Injustiça'

Desde que foi acusado formalmente, Donald Trump intensificou ainda mais os ataques ao Departamento de Justiça, o qual ele já havia chamado de "monstro maligno", com o risco de minar a confiança dos americanos no Estado de direito.

Acusado de guardar documentos secretos da Casa Branca de maneira ilegal, o bilionário de 77 anos é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser processado pela Justiça federal.

O republicano também é, por enquanto, o principal rival do presidente Joe Biden para as eleições de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Isso coloca o país em uma situação de muito risco", enfatiza Edward Foley, professor da Universidade de Ohio.

Para o especialista em direito eleitoral, há uma tensão "inevitável" entre dois princípios básicos da democracia: "ninguém está acima da lei" e "o governo não deve usar seu poder contra seus oponentes".

Para evitar o conflito, o procurador-geral Merrick Garland, responsável pela supervisão do Poder Judiciário federal, designou um promotor especial conhecido por seu rigor, Jack Smith, enquanto o presidente Biden se abstém de comentar.

Apesar disso, Trump se considera vítima de um "Departamento de Injustiça", "corrupto" e "mercenário da esquerda radical".

"Quando se prende o principal oponente político, não estamos mais em uma democracia", insistiu ele na terça-feira à noite durante um discurso para seus seguidores.

Assim como aconteceu durante a campanha para contestar sua derrota na eleição presidencial de 2020, suas queixas também estão afetando sua base eleitoral: de acordo com uma pesquisa do YouGov, 76% dos eleitores republicanos acreditam que as acusações contra Trump têm "motivações políticas".

"É o típico Trump", disse Thomas Holbrook, professor de Ciência Política da Universidade de Wisconsin. Isso "ajuda a reunir seus seguidores", arrecadar fundos e desviar a atenção das graves acusações contra ele.

Esse bombardeio "reduz a confiança pública na neutralidade do Departamento de Justiça e do FBI (a Polícia Federal americana)", lamenta Shirley Anne Warshaw, cientista política e autora de vários livros sobre presidentes dos Estados Unidos.

Para ela, no entanto, o impacto ainda é limitado.

"O departamento está perdendo apenas o apoio dos apoiadores de Trump", disse. "A maioria dos americanos acredita que Trump não deveria ter guardado esses documentos em sua casa de Mar-a-Lago".

"O que fará a diferença a longo prazo não será a atitude de Trump, que continuará apresentando suas acusações, mas a das elites republicanas", opina Mary Stuckey, professora de Comunicação da Universidade da Pensilvânia.

Algumas figuras têm-se distanciado do ex-presidente. Bill Barr, que foi seu procurador-geral, chamou a acusação de "contundente".

"Se apenas metade disso for verdade, (Trump) está frito", disse ele no domingo.

De qualquer forma, essas vozes ainda são isoladas no partido, pois os aliados mais leais a Trump continuam multiplicando os comentários incendiários.

A candidata derrotada para o governo do Arizona Kari Lake lembrou que os partidários de Trump têm seu "cartão de membro" da Associação Nacional de Rifles (NRA, na sigla em inglês), o poderoso lobby armamentista. O congressista Andy Biggs falou de "uma situação de guerra".

Os comentários provocam o temor de uma nova onda de violência, similar à registrada quando centenas de simpatizantes do ex-presidente invadiram o Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, na tentativa de bloquear a certificação da vitória do democrata Joe Biden.

"Donald Trump tem uma base de fanáticos que faria qualquer coisa para protegê-lo", observou Warshaw.

"A polícia está muito consciente do risco de uma ação violenta", afirmou Stuckey, referindo-se ao considerável contingente policial instalado em Miami perto do tribunal, onde Trump compareceu na terça-feira.

Com a vigilância, "poderemos evitar a violência a curto prazo", acredita. "Mas não há dúvida de que Trump continuará estimulando seus seguidores a agir", completou.

cl-chp/ube/led/lpa/ag/dbh/tt/fp