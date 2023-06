Apesar do título da Copa da França, Toulouse demite técnico Philippe Montanier

Um mês e meio depois de conquistar seu primeiro título da Copa da França em 66 anos, o Toulouse anunciou nesta quarta-feira (14) a demissão do técnico Philippe Montanier, que será substituído por seu auxiliar, o espanhol Carles Martínez Novell.

O presidente do clube, Damien Comolli, homem de confiança do fundo de investimentos americano RedBird, dono do Toulouse desde 2020, já tinha dado pistas sobre a saída de Montanier quando admitiu sua "frustração" ao ver a equipe terminar o Campeonato Francês na 13ª posição.

"Começamos com um objetivo mais alto. Todos os indicadores nos diziam que tínhamos time para terminar em 10º ou 11º. É a primeira vez desde que estamos no clube que não alcançamos o objetivo", afirmou o dirigente.

Tais declarações foram surpreendentes, já que o Toulouse tinha subido da segunda divisão na temporada anterior e se manteve na elite sem problemas, além de ter conquistado sua primeira Copa da França desde 1957.

Montanier será substituído por Martínez Novell, um treinador até agora praticamente desconhecido, que chegou ao clube em dezembro do ano passado, depois de ter trabalhado na base do Barcelona e do Al-Rayyan, do Catar.

"Seus conhecimentos táticos e seus métodos de treinamento contribuíram para desenvolver nossa identidade de jogo e reforçar nosso coletivo", justificou Comolli.

