Um palestino morto e vários israelenses feridos na Cisjordânia

As forças israelenses mataram um palestino nesta terça-feira (13), em uma incursão na Cisjordânia ocupada, pouco depois de cinco israelenses terem sido feridos em outro ataque perto de um assentamento, disseram autoridades.

Faris Abdel Moneim Mohammed Hashash, de 19 anos, morreu "por disparos das forças de ocupação israelenses no acampamento de refugiados palestinos de Balata em Nablus", disse o Ministério palestino da Saúde.

Procurado pela AFP, o Exército israelense não quis comentar a operação em Balata.

O Magen David Adom, equivalente israelense à Cruz Vermelha, disse que cinco israelenses foram hospitalizados após serem feridos em um ataque perto de um posto de controle não muito longe da cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia.

O Exército israelense disse ter recebido informações sobre um tiroteio perto da cidade de Jabad.

Desde o início do ano, pelo menos 158 palestinos, 21 israelenses, uma ucraniana e um italiano morreram no conflito entre israelenses e palestinos, segundo balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais. Esses números incluem, do lado palestino, combatentes e civis, incluindo menores, e do lado israelense, principalmente civis, também incluindo menores, e três integrantes da minoria árabe.

