Rússia avalia saída do acordo de grãos com Ucrânia, diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, disse, nesta terça-feira (13), que estuda a possibilidade de abandonar o acordo que permite à Ucrânia exportar seus grãos dos portos do Mar Negro, em meio ao conflito militar em curso com a Rússia.

"Estamos considerando sair do acordo de grãos", afirmou Putin, durante reunião com correspondentes russos no Kremlin, em Moscou.

O presidente russo acusou a Ucrânia de usar os caminhos seguros estabelecidos pelo acordo para "lançar drones marítimos".

Na reunião, um blogueiro de assuntos militares afirmou que muitos soldados russos no "front" não entendiam, porque Moscou mantinha este acordo vigente.

"Provavelmente, os rapazes que estão lutando não têm claro porque estamos deixando passar os grãos, e eu os entendo", reforçou Putin.

"Não fazemos isso pela Ucrânia, mas por países amigos na África e na América Latina, porque os grãos vão, em primeiro lugar e principalmente, para os países mais pobres do mundo", acrescentou.

Mediado pela ONU, o acordo de grãos foi renovado em várias ocasiões desde sua primeira assinatura, em julho de 2022, e atualmente é válido até 17 de julho.

Alvo de sanções ocidentais desde o início de sua ofensiva militar na Ucrânia, a Rússia ameaçou em diferentes momentos se retirar do acordo, exigindo garantias para suas próprias exportações de fertilizantes.

