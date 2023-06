Putin vê baixas quase 'catastróficas' pelo lado ucraniano e avalia saída do acordo de grãos

O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu jornalistas nesta terça-feira, em Moscou, para um balanço do conflito com a Ucrânia. Aos repórteres, ele afirmou que o Exército de Kiev está sofrendo baixas em massa no âmbito de sua contraofensiva, mas admitiu escassez de equipamentos militares como drones e munições de alta precisão, além de considerar a possibilidade de abandonar o acordo que permite à Ucrânia exportar seus grãos dos portos do Mar Negro.