PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA TRUMP JUSTIÇA: Trump comparece à Justiça por acusação sobre documentos secretos

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ataque contra cidade natal de Zelensky deixa 11 mortos

=== EUA TRUMP JUSTIÇA ===

MIAMI:

Trump comparece à Justiça por acusação sobre documentos secretos

Donald Trump comparecerá nesta terça-feira (13) a um tribunal federal em Miami para o caso mais comprometedor aberto contra ele até o momento. O ex-presidente republicano foi indiciado por administrar segredos de Estado de maneira negligente, colocando em perigo a segurança nacional.

(EUA justiça eleições política tribunal, 610 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

WASHINGTON:

Feitiço contra o feiticeiro: palavras de Trump viram prova em processo

Promotores dos Estados Unidos que acusaram Donald Trump usaram as palavras do próprio ex-presidente americano, assim como notas de seus advogados, para construir o caso contra o republicano na Justiça.

(EUA justiça política Trump, palavras - já transmitida)

WASHINGTON:

Por que Trump guardou documentos secretos?

A acusação contra o ex-presidente americano, Donald Trump, está cheia de evidências de um suposto crime, mas falta um elemento-chave: a motivação.

Por Paul HANDLEY

(EUA política justiça Trump, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ataque contra cidade natal do presidente ucraniano deixa 11 mortos

Ao menos 11 pessoas morreram na madrugada desta terça-feira (13) em um ataque russo contra Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, na região central da Ucrânia, onde um míssil destruiu um prédio residencial.

(Ucrânia conflito Rússia, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

MOSCOU:

Tropas ucranianas sofrem baixas quase 'catastróficas', diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (13) que o Exército ucraniano está sofrendo baixas em massa no âmbito de sua contraofensiva, lançada, segundo ele, em vários setores do "front".

(Ucrânia Rússia conflito, Nota-Central, 500 palavras - a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Crianças resgatadas na selva colombiana têm 'recuperação satisfatória'

As quatro crianças indígenas resgatadas após 40 dias de sobrevivência na Amazônia colombiana passam por um "processo de recuperação satisfatório", informou na segunda-feira (12) o governo.

(Colômbia infância acidente, 410 palavras, já transmitida)

CIDADE DA GUATEMALA:

Guatemala caminha para um "modelo autoritário", diz candidato às presidenciais

A Guatemala caminha para um "modelo autoritário", com a perseguição de ex-promotores anti-máfia, juízes independentes e jornalistas, afirmou em entrevista à AFP o ex-diplomata Edmond Mulet, candidato de centro à Presidência nas eleições de 25 de junho.

Por Henry MORALES

(Guatemala eleições governo política, Entrevista, 800 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- EUROPA

ROMA:

Berlusconi, o populista que abriu o caminho para Trump e Bolsonaro

Empresário que entrou tarde na política, inimigo da elite governante e grande comunicador, o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que faleceu aos 86 anos na segunda-feira, abriu o caminho para os populistas de direita.

(Itália EUA Brasil mídia Hungria governo política, 710 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

JOHANNESBURGO:

África do Sul, centro do financiamento do terrorismo

A África do Sul é um país considerado como um centro de financiamento do grupo Estado Islâmico (EI), que observa o continente africano como um espaço de conquista após a derrota no Iraque e na Síria em 2019.

(ÁfricaSul financiamento crime terrorismo, 1080 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Inflação nos EUA atinge mínimo em mais de dois anos no início de reunião do Fed

A inflação se moderou fortemente em maio nos Estados Unidos, a um mínimo em mais de dois anos, uma boa notícia para os americanos e também para o Federal Reserve (Fed, Banco Central), que começou nesta terça-feira (13) uma reunião crucial para decidir sobre o aumento de sua taxa de juros.

Por Julie CHABANAS

(EUA Fed índices inflação macroeconomia consumidores consumo taxas, 500 palavras, Nota-Central - já transmitida)

CARACAS:

Efeito Chevron: produção de petróleo aumenta na Venezuela, mas se depara com teto difícil de superar

Impulsionada pela autorização dos Estados Unidos à gigante de energia Chevron para operar na Venezuela, a produção de petróleo do país caribenho sancionado por Washington se recupera e passa dos 800.000 barris diários (bd), mas especialistas alertam que este aumento se depara com um teto difícil de ultrapassar.

(Venezuela EUA diplomacia economia, Ângulo, 700 palavras, a ser transmitida)

INFOGRAFIA

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LONDRES:

Beatles reunidos para 'última' canção graças à IA

Mais de 50 anos após a separação do quarteto mais famoso do rock, os Beatles lançarão uma canção inédita em 2023, graças à Inteligência Artificial (IA), que ajudou a recriar a voz de John Lennon, anunciou Paul McCartney.

(GB música tecnologia cultura, 530 palavras, já transmitida)

LIMA:

Do K-pop ao Q'pop: o peruano que adaptou o fenômeno global do pop coreano para o quíchua

Ele se parece, soa e se movimenta como um cantor de K-pop, mas na realidade gosta de Q'pop - uma adaptação do fenômeno musical coreano para a língua indígena dos Andes do Peru misturada com o espanhol. Lenin Tamayo é hoje o único cobaia de sua própria experiência.

Por Luis Jaime CISNEROS

(Peru música sociedade CoreiaSul Internet, Reportagem, 680 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== ESPORTE ===

DENVER:

Nuggets vencem Heat (94-89) e conquistam seu primeiro título da NBA

O Denver Nuggets conquistou seu primeiro título da NBA nesta segunda-feira, ao derrotar o Miami Heat por 94 a 89 e vencer as Finais por 4-1.

(Basquete NBA, 720 palavras, já transmitida)

