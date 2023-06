Naufrágio deixa mais de 100 mortos na Nigéria

Mais de 100 pessoas morreram no naufrágio de um barco que transportava famílias que retornavam de um casamento no centro-norte da Nigéria, anunciaram a polícia o governador local nesta terça-feira (13).

O barco se deslocava por um rio do estado de Kwara quando ocorreu o acidente, informaram as fontes. O porta-voz da Polícia do Estado de Kwara, Okasanmi Ajayi, disse à AFP que 103 pessoas morreram no naufrágio e 100 sobreviveram: "As buscas continuam e o balanço pode aumentar."

Naufrágios em rios da Nigéria acontecem com frequência e são causados por embarcações superlotadas ou em mau estado, e por desrespeito às normas de segurança.

