Messi reafirma que não vai disputar Copa do Mundo de 2026

O craque argentino Lionel Messi, campeão do mundo com a "Albiceleste" na Copa do Catar em 2022, afirmou em entrevista divulgada nesta terça-feira (13) que, "a princípio", não vai disputar o Mundial de 2026.

"Já disse algumas vezes. Acho que não (sobre jogar a Copa de 2026), e agora vou ver como as coisas acontecem, mas, a princípio, acho que não chego ao próximo Mundial", declarou Messi em uma entrevista ao jornal esportivo chinês Titan Sports, publicada em vídeo na plataforma Kuaishou.

O vencedor de sete Bolas de Ouro está atualmente em Pequim com a seleção argentina para disputar um amistoso na próxima quinta-feira contra a Austrália.

No início de fevereiro, Messi já tinha se mostrado pessimista sobre sua participação na próxima Copa.

"Pela idade, me parece muito difícil", tinha declarado o jogador ao jornal argentino Olé.

A delegação da Argentina desembarcou em Pequim no último sábado para enfrentar a Austrália no Estádio dos Trabalhadores da capital chinesa. O local foi reformado recentemente e tem capacidade para 68 mil espectadores.

Com preços que chegavam a 4.800 iuanes (R$ 3.278 na cotação atual), os ingressos para o jogo se esgotaram rapidamente.

