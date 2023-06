Mbappé diz que nunca conversou sobre renovação com o PSG

O atacante francês Kylian Mbappé afirmou nesta terça-feira (13) em um comunicado à AFP que nunca conversou sobre uma renovação de contrato com o Paris Saint-Germain, um dia depois do envio de um e-mail comunicando aos dirigentes do clube sua intenção de não ativar uma cláusula de ampliação por mais um ano.

"A diretoria do clube foi informada no dia 15 de julho de 2022 de sua decisão [de não continuar depois de 2024] e o e-mail tinha como único objetivo confirmar o que havia sido conversado previamente", diz a nota divulgada pelo jogador.

"Kylian Mbappé e seu staff afirmam que nunca conversaram com o clube sobre o assunto durante o ano, exceto há 15 dias para anunciar o envio do e-mail. Nenhuma eventual renovação foi, por outro lado, mencionada", acrescenta o comunicado.

"Depois de ter afirmado publicamente nestas últimas semanas que continuará no PSG na próxima temporada, Kylian Mbappé não pediu sua saída nesta janela, apenas confirmou ao clube que não vai ativar a renovação de um ano", explicam Mbappé e seu staff.

Por último, o jogador "lamenta que o e-mail tenha sido divulgado na imprensa e que essas trocas tenham se tornado públicas com o único objetivo de prejudicar sua imagem e o bom desenvolvimento de conversas com o clube".

Há pouco mais de um ano, Mbappé tinha renovado seu contrato com o PSG até junho de 2024, com a possibilidade de ativação de uma ampliação por mais um ano.

Segundo uma fonte próxima, o clube francês não pensa na possibilidade de perder o jogador de graça ao fim de seu contrato, e está disposto a vendê-lo nesta janela de transferências caso as negociações não cheguem a um denominador comum até o dia 31 de julho.

