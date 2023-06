Gigante sueco dos jogos Embracer fechará estúdios

O Embracer, grupo sueco dono da franquia Borderlands e da licença de Tomb Raider, anunciou nesta terça-feira (13) uma profunda reestruturação que inclui o fechamento de estúdios e o cancelamento de projetos de jogos.

"Nos últimos anos, o Embracer investiu significativamente na aquisição e em uma estratégia de crescimento orgânico acelerado", disse o CEO do grupo, Lars Wingefors, em comunicado.

"O programa apresentado hoje nos transformará do nosso modo atual de investimento pesado para um negócio altamente gerador de fluxo de caixa neste ano", acrescentou Wingefors.

O grupo Embracer fez muitas aquisições nos últimos anos e, recentemente, anunciou o desenvolvimento de um jogo do Senhor dos Anéis, em parceria com a Amazon.

No entanto, as ações da empresa caíram mais de 44% no final de maio, após o colapso de uma "grande aliança estratégica", avaliada em US$ 2 bilhões (R$ 9,7 bilhões, na cotação atual), e da redução das projeções para o ano fiscal 2023/2024.

O programa de reestruturação busca reduzir as despesas de capital em pelo menos 2,9 bilhões de coroas (US$ 270 milhões, ou R$ 1,3 bilhão) até o ano fiscal de 2024/2025 e diminuir seus custos gerais em 10%.

