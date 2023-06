O australiano Nick Kyrgios não começou bem a preparação para Wimbledon, onde foi finalista no ano passado, ao perder nesta terça-feira (13) na estreia em Stuttgart contra o chinês Yibing Wu (N.64) em dois sets, 7-5 e 6-3, em apenas uma hora e oito minutos.

No retorno às quadras do polêmico tenista australiano, atual número 25 do ranking, após oito meses de ausência, em que passou por uma cirurgia no joelho, Kyrgios não parecia muito motivado diante de um quase desconhecido tenista que jogou sua primeira partida profissional na grama.

"Não senti dores durante o jogo e apesar de ter tido alguns sinais positivos, ainda tenho muito trabalho pela frente", disse o australiano.

"Tenho que me acostumar a jogar diante do público, sentir momentos como as chances de quebra, as coisas são novas para mim novamente", acrescentou.

Fiel ao seu caráter indomável, Kyrgios surpreendeu ao apontar as toalhas como uma das causas da derrota: "Precisei de três games para conseguir toalhas brancas. Absorvem melhor o suor. Todos os torneios têm toalhas brancas no