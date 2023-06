Em meio a incertezas, novela Mbappé-PSG ganha mais um capítulo

Rumores e declarações ligadas à vontade de Kylian Mbappé de sair do Paris Saint-Germain, alimentadas pelo atacante e seu entorno, mantêm há quatro anos uma pressão quase permanente sobre o time da capital francesa, que fica em uma situação frágil para negociar.

No time parisiense desde 2017, quando veio do Monaco, Mbappé detonou uma bomba na mídia no dia 19 de maio de 2019, durante a cerimônia de entrega dos troféus UNFP (União Francesa de Futebolistas): "É um momento importante para mim. Uma virada na minha carreira, o momento de ter mais responsabilidades. Talvez seja no PSG, com muito prazer, ou talvez seja em outro lugar com um novo projeto".

As palavras do campeão mundial, então com 20 anos, foram calculadas. "Eu disse o que tinha que dizer. Quando estamos no palco podemos passar mensagens, acho que passei a minha", se justificou momentos depois da primeira deflagração.

A repercussão chegou à Espanha, onde o Real Madrid cogita contratá-lo há muito tempo, e o PSG reagiu um dia depois no Twitter: "Laços muito fortes unem PSG e Kylian Mbappé por dois anos e a história em comum continuará na próxima temporada".

O treinador Thomas Tuchel garantiu não ter ficado irritado, mas "um pouco dividido" sobre a forma utilizada por Mbappé, um rapaz "muito inteligente", segundo o alemão.

"Todos estão convidados, todos os dias, a assumir responsabilidades, a ser pontuais, a comer de forma profissional, a dormir de forma profissional, a jogar de forma profissional. Não é necessário fazer um 'discurso'", acrescentou.

No início de agosto, Mbappé fez seu 'mea culpa' em Shenzhen antes do Troféu dos Campeões (Supercopa da França). "Não era o lugar adequado" para aquela declaração, disse, se desculpando "aos jogadores presentes naquela cerimônia porque estraguei a festa".

Mbappé tinha mais um ano de contrato quando, em 23 de maio de 2021, voltou a ser manchete no âmbito da cerimônia UNFP. "O que quero é vencer, me sentir num lugar onde realmente posso vencer, onde há um projeto sólido à minha volta", disse em entrevista ao Canal+.

Questionado sobre o objetivo de conquistar a Liga dos Campeões, respondeu: "Só há uma equipe que ganha, isso não quer dizer que as outras sejam todas ruins. Quero sentir que entramos em campo com uma equipe que vai fazer alguma coisa". Ele garantiu ter sido "sempre feliz" na capital francesa, mas nenhuma porta foi fechada. "Falamos com o clube, vamos ver o que vai acontecer".

O agitado mercado de transferências do verão europeu de 2021, com as chegadas de Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos e sobretudo o astro Lionel Messi, correspondeu às expectativas, segundo o clube parisiense.

O diretor esportivo Leonardo afirmou ter contratado "em torno de" Mbappé e indicou que havia rejeitado uma oferta do Real Madrid perto dos 160 milhões de euros.

"Com sua renovação com o PSG, ele se torna a pedra angular do projeto do clube nos próximos anos, dentro e fora de campo", afirmou o presidente Nasser Al-Khelaifi no comunicado divulgado para anunciar a extensão do contrato, em maio de 2022.

Cinco meses depois, surgiram notícias na imprensa sobre a vontade de Mbappé de deixar o PSG naquele mesmo mercado de inverno, irritado com a posição que ocupa em campo e com as promessas não cumpridas do clube em relação às transferências.

"Nunca pedi para sair em janeiro", garantiu o jogador, negando seu envolvimento nos rumores, apesar de fontes garantirem que o vazamento veio de seu entorno.

Nesta terça-feira, esse mesmo entorno de Mbappé voltou a querer esclarecer a situação num comunicado enviado à AFP, garantindo que o jogador "já afirmou publicamente nas últimas semanas que vai continuar no PSG na próxima temporada" e que "não pediu para sair neste verão".

Em vez disso, ele admitiu ter enviado um e-mail ao clube na segunda-feira para confirmar seu desejo de não ativar a cláusula que lhe permitiria renovar seu contrato por mais um ano, até junho de 2025, embora tenha especificado que Mbappé já havia informado "verbalmente" à entidade sobre suas intenções "em 15 de julho de 2022", de acordo com seu entorno.

