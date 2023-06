Comunicado do Business Wire :Sound Vaccine, Inc.

Sound Vaccine, Inc., ("Sound Vaccine"), líder na fabricação de sistemas auditivos médicos avançados e produtos de saúde auditiva patenteados, sente o prazer de anunciar que assinou um contrato ("Contrato") com o GEM Global Yield LLC SCS ("GGY"), o grupo privado de investimentos alternativos com sede em Luxemburgo, para proporcionar à Sound Vaccine um recurso de assinatura de ações de até KRW 180.000.000.000 por um período de 36 meses a partir de 8 de junho de 2023. O recurso de subscrição de ações permitirá que a Sound Vaccine saque fundos emitindo ações ordinárias para o GEM. A Sound Vaccine irá controlar o tempo e o volume máximo de tais saques, não tendo obrigação de saque mínimo. A Sound Vaccine emitirá garantias para o GEM comprar até 2,7% das ações ordinárias emitidas da empresa. A Farazad Investments, um grupo líder de serviços de consultoria com sede em Hong Kong e escritórios em Londres, assessorou a Sound Vaccine na transação.

Sobre a Sound Vaccine

A Sound Vaccine, Inc. é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de sistemas médicos auditivos avançados e produtos de saúde auditiva patenteados nos EUA, Japão, Europa e muitas outras regiões desenvolvidas. Suas principais inovações são clinicamente comprovadas pela Escola de Medicina da Universidade de Stanford.

Fundada em 2016, a Sound Vaccine emergiu como um dos principais nomes da indústria auditiva. Uma grande quantidade de patentes foi registrada referente às tecnologias inovadoras TSC (Threshold Sound Conditioning) e MDA (Multi-Dimensional Audiometry).

A Sound Vaccine desenvolveu a primeira tecnologia de melhoria auditiva não invasiva do mundo usando sinais acústicos para cada banda de frequência. Através desta invenção comprovada, revolucionaram o setor auditivo com uma ampla gama de produtos atendendo não apenas pacientes com perda auditiva, mas também pessoas com audição normal, que desejam prevenir a perda auditiva e melhorar sua audição privilegiada.

"Estamos empolgados em anunciar nosso recente compromisso de 180 bilhões de KRW do GEM. Este investimento não apenas ressalta o tremendo potencial da Sound Vaccine, mas também destaca a confiança que o GEM tem em nossas tecnologias inovadoras e visão transformadora. Com esta estratégica parceria que aumenta drasticamente a avaliação da Sound Vaccine, estamos bem posicionados para acelerar nosso crescimento e consolidar nossa posição como uma força pioneira no setor de saúde auditiva. Estamos animados com as oportunidades futuras e continuamos comprometidos em oferecer soluções inovadoras que irão impactar positivamente a vida de milhões ao redor do mundo", disse Eunyee Kwak, Diretor Executivo da Sound Vaccine.

Sobre o GEM

Global Emerging Markets ("GEM") é um grupo de investimentos alternativos de US$ 3,4 bilhões com operações em Paris, Nova York e Bahamas. O GEM administra um conjunto diversificado de veículos de investimento com foco em mercados emergentes, tendo concluído mais de 580 transações em 75 países. Cada veículo de investimento possui um grau diferente de controle operacional, retorno ajustado ao risco e perfil de liquidez.

Contato

Sound Vaccine: soundvaccine.com, [email protected], +1-661-207-1307 GEM:www.gemny.com, [email protected], +1-242-702-8794 Farazad Investments (consultores): [email protected]

