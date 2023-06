Comunicado do Business Wire :PROMPERÚ

A estreia de Transformers: O Despertar das Feras foi um sucesso. A megaprodução filmada no Peru inclui as mais belas e antigas paisagens das regiões de Cusco (Machu Picchu) e San Martín (Tarapoto). Lorenzo di Bonaventura, produtor do filme, confessou: "Sempre quis ir para Machu Picchu. Era um dos meus maiores desejos e o melhor de Transformers é que ele permite visitar e conhecer esses lugares maravilhosos.A cultura peruana e a selva são incríveis".

A acolhida do Peru durante as filmagens, em plena pandemia, foi elogiada pelo diretor Steven Caple Jr., que escolheu Cusco para apresentar os Maximals, uma nova raça de robôs: "O Peru é um dos lugares mais bonitos do planeta. A equipe e as pessoas são maravilhosas. Os espectadores vão adorar a cultura, a história. É legal ir lá e fotografar tudo, mas também estar presente e curtir o momento. É um dos lugares mais mágicos do mundo".

Dominique Fishback destacou a energia e o misticismo de Cusco : "Um xamã veio abençoar a terra. Foi uma experiência incrível".Anthony Ramos acrescentou: "O Peru é o protagonista do filme, do festival, das pessoas, de seus figurinos, da arte... dá para sentir isso", referindo-se à celebração Inti Raymi, que foi recriada no filme com 800 figurantes.

Pela primeira vez na saga, um robô falará quíchua, a principal língua nativa do Peru: "É a minha parte favorita do filme, nunca tivemos um Transformer falando em outro idioma além do inglês. Queríamos respeitar a cultura nativa e sua herança. Uma das mensagens do filme é que o Optimus confie nas pessoas e esta cena mostra esta ligação", disse Di Bonaventura.

Durante entrevistas com uma equipe da PROMPERÚ que viajou para Nova York (EUA), os atores e diretores receberam painéis com desenhos cusquenhos e correntes de prata peruana com o logotipo dos Autobots.

A produção audiovisual contou com o apoio da PROMPERÚ, por meio da FilmInPerú, oferecendo uma experiência inesquecível. O Peru é um destino ideal para rodar os filmes por causa de sua incrível cultura, infraestrutura, conectividade e inúmeros locais para contar todos os tipos de histórias.

