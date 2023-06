Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica mundial automatizada, anunciou hoje que os clientes da Interactive Brokers do mundo inteiro podem negociar ações na Nasdaq de Copenhague (CPH) e na Bolsa de Valores de Praga (PSE). Além disso, está disponível a negociação fracionária de ações elegíveis da Nasdaq de Copenhague.

Como uma corretora verdadeiramente internacional, a Interactive Brokers atende clientes em mais de 200 países e territórios e oferece a investidores independentes, traders sofisticados, consultores, fundos de hedge e outras instituições acesso a mais de 150 mercados mundiais. Os clientes podem investir em ações, opções, futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais, bem como financiar e negociar contas em até 26 moedas, incluindo a coroa dinamarquesa (DKK) e a coroa checa (CZK).

"Os clientes que buscam diversificar e aproveitar as novas oportunidades de negociação em todas as geografias da Europa e do mundo já podem adicionar ações dinamarquesas e checas às suas carteiras, enquanto se beneficiam dos baixos custos da Interactive Brokers e da capacidade de negociar produtos em todas as classes de ativos a partir de uma única plataforma unificada", disse Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. "A adição da Nasdaq de Copenhague e da Bolsa de Valores de Praga reforça nosso compromisso de fornecer aos nossos clientes a maior variedade de produtos de investimento."

Os custos de negociação com a Interactive Brokers são transparentes e baixos. As comissões sobre ações dinamarquesas são de 0,015% a 0,05% do valor comercial com um mínimo de DKK 10,00 por pedido para preços diferenciados dependendo do volume mensal e 0,05% do valor comercial com um mínimo de DKK 49,00 por pedido para preços fixos. As comissões fixas sobre ações checas são de 0,15% do valor comercial com um mínimo de CZK 70,00 por pedido.

Para obter mais informações sobre os produtos que podem ser negociados na Nasdaq de Copenhague (CPH), acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=2222&exch=cph&showcategories=STK

Canadá: https://www.interactivebrokers.ca/en/index.php?f=2222&exch=cph&showcategories=STK

Reino Unido: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=41295&exch=cph&showcategories=STK

Europa Ocidental: https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=41295&exch=cph&showcategories=STK

Europa Central: https://www.interactivebrokers.hu/en/index.php?f=41295&exch=cph&showcategories=STK

Hong Kong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/index.php?f=2222&exch=cph&showcategories=STK

Singapura: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/index.php?f=2222&exch=cph&showcategories=STK

Austrália: https://www.interactivebrokers.com.au/en/index.php?f=41295&exch=cph&showcategories=STK

Índia: https://www.interactivebrokers.co.in/en/index.php?f=41295&exch=cph&showcategories=STK#productbuffer

Para obter informações sobre os produtos que podem ser negociados na Bolsa de Valores de Praga (PSE), acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=2222&exch=pra&showcategories=

Canadá: https://www.interactivebrokers.ca/en/index.php?f=2222&exch=pra&showcategories=

Reino Unido: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=41295&exch=pra&showcategories=

Europa Ocidental: https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=41295&exch=pra&showcategories=

Europa Central: https://www.interactivebrokers.hu/en/index.php?f=41295&exch=pra&showcategories=

Hong Kong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/index.php?f=2222&exch=pra&showcategories=

Singapura: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/index.php?f=2222&exch=pra&showcategories=

Austrália: https://www.interactivebrokers.com.au/en/index.php?f=41295&exch=pra&showcategories=

Índia: https://www.interactivebrokers.co.in/en/index.php?f=41295&exch=pra&showcategories=

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group fornecem execução comercial automatizada e custódia de títulos, commodities e câmbio 24 horas por dia em mais de 150 mercados em diversos países e moedas, desde uma única plataforma unificada até clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de introdução. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma exclusiva e sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos para fornecer a nossos clientes preços de execução e ferramentas de negociação, risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento vantajosos, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando os mesmos para obter retornos superiores sobre os investimentos. Pelo quinto ano consecutivo, a Barron's classificou a Interactive Brokers em 1º lugar com 5 de 5 estrelas em sua Revisão de Melhores Corretoras Online de 25 de março de 2022.

