A Dawex, a empresa líder em tecnologia de soluções de troca de dados, anunciou que a Hub One, uma filial do Groupe ADP, escolheu a tecnologia Troca de dados para implementar a sua plataforma de troca de dados aeroportuários "Hub One DataTrust".

Para reunir e valorizar o ambiente de dados aeroportuários, a Hub One recorreu à tecnologia da Dawex para criar um ambiente seguro e de confiança que cumpre os requisitos regulamentares, em particular o Regulamento Governação de Dados que define o papel dos fornecedores de serviços de intermediação de dados. A Dawex foi escolhida devido à sua experiência e à flexibilidade e sofisticação da sua solução de troca de dados na sequência de um processo de concurso internacional.

"A valorização dos dados aeroportuários é um desafio estratégico e económico para a Hub One", afirmou Jean-Sébastien Mackiewicz, diretor-geral da Hub One DataTrust, filial da Hub One. "A criação de um ambiente de dados está no centro desta estratégia pelo que para criar o nosso mercado de dados optámos pela plataforma de troca de dados mais robusta do mercado. A nossa escolha incidiu sobre a Dawex devido à sua experiência na área setorial, tecnológica e regulamentar para agilizar a circulação de dados entre os nossos parceiros, fornecedores e clientes."

A solução Data Exchange Platform da Dawex permite às organizações distribuir e partilhar produtos de dados com plena confiança. Graças à sua arquitetura aberta, segura e em conformidade com os regulamentos de dados, a solução de troca de dados da Dawex implementa os princípios do Trust Framework de Gaia-X e facilita a estruturação de ambientes de dados para obter rapidamente benefícios operacionais.

"Estamos muito felizes pelo facto de a Hub One ter escolhido a tecnologia Troca de dados da Dawex para a sua plataforma de troca de dados aeroportuários "Hub One DataTrust". A Dawex demonstrou o seu avanço tecnológico e permite às organizações implementar plataformas de troca de dados seguras onde as transações de dados são realizadas com plena confiança, declarou Fabrice Tocco, co-CEO da Dawex. "A troca de dados é um motor potente de inovação que é essencial nos dias de hoje para responder aos desafios ambientais, económicos e sociais enfrentados no mundo."

Para este projeto, a Hub One recorreu igualmente à Fujitsu como integrador da plataforma de desenvolvimento de projetos de dados da Dataiku.

Sobre a Dawex

A Dawex é a empresa líder em tecnologia de soluções de troca de dados para partilhar e distribuir produtos de dados com plena confiança para todos os casos de uso de negócios. Graças à plataforma de troca de dados da Dawex, as organizações criam ambientes de dados baseados em mercados de dados e data hubs que cumprem os requisitos regulamentares e são capazes de enfrentar os desafios de rastreabilidade e de segurança. Distinguida com o prémio "Pioneiro Tecnológico" pelo Fórum Económico Mundial, a Dawex realiza um programa internacional de estandardização "Trusted Data Transaction". Fundada em 2015, a Dawex é uma empresa francesa cuja atividade comercial está em expansão na Europa, Ásia, América do Norte e Médio Oriente.

Contato

Contacto para a imprensa Isabelle Joulot Vice-presidente de Comunicação e Marketing [email protected]

