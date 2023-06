Comunicado do Business Wire :CSC

CSC, um registrador de domínio de classe empresarial e líder mundial na mitigação de ameaças de domínio e sistema de nomes de domínio (DNS), lançou hoje sua nova rede de bloqueio digital DomaincastingSM, um complemento a seus atuais serviços de aplicação. Usando a inteligência mundial de nossa rede de parcerias, a CSC ajuda as organizações a bloquear e derrubar domínios que estão se aproveitando de suas marcas confiáveis para cometer fraudes.

Desenvolvida pela plataforma DomainSecSM de propriedade da CSC, a Domaincasting é a maior rede de bloqueio mundial que inclui dados maliciosos referentes a domínios, podendo ser utilizada durante a aplicação contra agentes mal-intencionados com remoções. Ela pode compartilhar dados maliciosos e ameaças com parceiros quase em tempo real. A rede de bloqueio compartilha dados com parceiros, como provedores internacionais de serviços de Internet (ISPs), provedores de segurança, operadoras de navegadores como Google®, sistemas de gerenciamento de eventos de informações de segurança (SIEM), provedores de telecomunicações, registradores, provedores de hospedagem na web e agências de aplicação da lei.

"A rede de bloqueio Domaincasting da CSC é parte integrante da postura de segurança de domínio de uma organização e modelo com confiança zero. Esta tecnologia de ponta irá ajudar diretores de segurança da informação e profissionais de segurança a bloquear e corrigir vetores de ameaças direcionados à superfície de ataque externa, como phishing, malware, DNS e ataques visando marcas", disse Ihab Shraim, Diretor de Tecnologia da Divisão de Serviços de Marca Digital da CSC. "Os diretores de segurança da informação podem integrar dados do vetor de ameaças Domaincasting em seu centro de operações de segurança e fazer a fusão dos mesmos com seus próprios dados internos de ameaças, proporcionando uma visão abrangente do panorama de ameaças."

"Como parte de nossa plataforma DomainSec, a Domaincasting oferece a nossos clientes acesso a uma inovadora rede de bloqueio para monitorar continuamente nomes de domínio suspeitos ativos e inativos, além de seus registros DNS correspondentes", disse Mark Calandra, Presidente da Divisão de Serviços de Marca Digital da CSC. "Como um registrador de domínio de classe empresarial com a maior presença online mundial, a CSC pode detectar e mitigar fraudes e abuso de marca com mais rapidez, ao criar uma lista de permissão essencial para proteger empresas, seus funcionários e clientes de domínios fraudulentos."

Saiba mais sobre como usar a rede de bloqueio digital Domaincasting da CSC ao acessar nosso site em cscdbs.com.

Sobre a CSC

A CSC é o fornecedor confiável de segurança e inteligência contra ameaças, oferecendo soluções de segurança de domínio para Forbes Global 2000 e 100 Best Global Brands®, incluindo gerenciamento seguro de portfólio de domínio, sistema de nome de domínio (DNS), gerenciamento de certificado digital, bem como marca digital e proteção contra fraude. À medida que as empresas internacionais fazem investimentos significativos em sua postura de segurança e continuam os esforços para proteger sua superfície de ataque externa, a CSC pode ajudá-las a compreender seus riscos de segurança de domínio e como isto se alinha a seu modelo de confiança zero. Ao aproveitar a tecnologia de propriedade da CSC, as empresas podem consolidar sua postura de segurança para se proteger contra vetores de ameaças cibernéticas que visam seus ativos online e reputação de marca, que as ajuda a evitar perdas devastadoras de receita e penalidades financeiras significativas devido a políticas como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). A CSC também provê proteção de marca online, a combinação de monitoramento de marca online e atividades de aplicação, ao adotar uma abordagem holística para proteger ativos digitais, junto com serviços de proteção contra fraude para combater phishing. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC tem escritórios nos EUA, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa internacional apta a fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam, e conseguimos isto ao empregar especialistas em todos as empresas que atendemos. Acesse cscdbs.com.

