Comunicado do Business Wire :Cirium

A Cirium, líder em análise em aviação, lançou a tecnologia Diio Advance Bookings para ajudar os aeroportos a antecipar com mais precisão a demanda de passageiros e melhorar seus esforços de marketing fornecendo informações sobre a intenção dos viajantes.

Cirium's New Advance Bookings Technology Will Allow Airports to Accurately Anticipate Passenger Demand and Optimize Marketing Spend (Photo: Business Wire)

Essa poderosa ferramenta, anunciada na ACI JumpStart Air Development Conference em Milwaukee, Estados Unidos, e na 152a IATA Slot Conference em Dublim, Irlanda, permite que os usuários analisem a demanda e o comportamento de reserva dos viajantes como jamais realizado antes.

Com cobertura global e atualização semanal dos dados, a Diio Advance Bookings fornece insights sobre a intenção dos viajantes no passado, presente e futuro, ajudando as partes interessadas a identificar oportunidades para atrair e reter serviço aéreo, melhorar o desempenho das campanhas de marketing e o retorno sobre o investimento, e alocar recursos de forma mais eficaz.

"A Cirium está comprometida com ajudar seus clientes a acionar o poder das informações analíticas", afirmou Kim Gesch, vice-presidente de produtos da Cirium. "Com o nosso novo produto Diio Advance Bookings, fornecemos aos clientes uma interface moderna que permite que eles consultem com facilidade e analisem reservas globais para obter insights mais profundos sobre a demanda por viagens aéreas".

A Diio Advance Bookings oferece uma série de recursos criados para ajudar os clientes a entender melhor seus mercados e otimizar seus gastos com marketing. Com as informações sobre reservas de vários sistemas de distribuição global, os usuários podem ter uma visão abrangente das tendências mundiais no que se refere às reservas. Eles também podem acessar dados sobre voos, rotas ou mercados para uma visão mais detalhada sobre o que está acontecendo na indústria. A plataforma também permite que os usuários exportem os dados rapidamente para realizarem mais análises ou para fins de relatórios.

Um dos recursos mais poderosos é a habilidade da plataforma de analisar tendências e padrões de reservas anteriores, atuais e futuras. Os usuários podem monitorar curvas de reservas ao longo de um período de tempo para melhor entender a intenção dos viajantes e tomar decisões informadas sobre suas campanhas de marketing antes da data das viagens.

A Diio Advance Bookings já está disponível para aeroportos, marketing de destino, conselhos de turismo, agências governamentais e a indústria hoteleira mais ampla, e procura alavancar o poder das informações analíticas sobre a demanda dos viajantes para essas organizações.

Sobre a Cirium

A Cirium reúne dados e análises poderosos para manter o mundo em movimento. Ela oferece informações criadas a partir de décadas de experiência no setor, permitindo que as empresas de viagens, fabricantes de aeronaves, aeroportos, companhias aéreas e instituições financeiras, entre outros, tomem decisões lógicas e informadas que moldam o futuro das viagens, aumentando as receitas e melhorando as experiências dos clientes. A Cirium faz parte da RELX, uma fornecedora mundial de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York a partir dos seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

Para mais informações, acompanhe as atualizações da Cirium no LinkedIn ou Twitter ou acesse cirium.com.

