Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global continua reforçando sua presença na Europa mediante um Contrato de Cooperação com a Touchstone Advisory, empresa de consultoria independente de avaliações com sede em Birmingham.

A Touchstone Advisory, fundada em 2021 sob a liderança do Diretor Geral Krekar Kawani, é uma empresa de serviços de avaliação. Com foco em relatórios financeiros, impostos, avaliação independente e setores comerciais, a empresa fornece informações técnicas e comerciais valiosas. A empresa promove práticas de negócios sustentáveis e oferece soluções personalizadas em diversos setores.

"Estabelecemos uma empresa que prioriza o relacionamento com o cliente e a entrega de soluções abrangentes", disse Krekar. "Nossa equipe é formada por profissionais experientes que trazem uma riqueza de conhecimento técnico e amplo conhecimento do setor à mesa. Estamos empolgados com a perspectiva de cooperar com a Andersen Global e suas empresas-membro, combinando nossos recursos coletivos para alcançar resultados excepcionais."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Presidente da Andersen Global e Diretor Executivo da Andersen, Mark Vorsatz, disse: "O Reino Unido desempenha um papel central no setor de avaliação e as informações adicionais da Touchstone não apenas complementam nossa plataforma existente, mas também acrescentam uma dimensão significativa às nossas capacidades crescentes. A Touchstone é altamente considerada no setor e sua adição significa outro importante alicerce para nossa expansão na Europa."

Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro independentes e juridicamente separadas, composta por profissionais jurídicos e tributários de todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global agora tem mais de 13.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 390 locais através de suas empresas-membro e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230613010082/pt/

Contato

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.